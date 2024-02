Laureātu vidū arī alūksnieši

Foto: freepik.com

Noslēdzies septītais skolēnu radošo darbu konkurss “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē” – laureātu vidū arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Konkursa ietvaros no 6. klašu skolēniem saņemti 172 zīmējumi, no 9. klašu skolēniem saņemti 29 videodarbi, savukārt no 12. klašu skolēniem saņemti 72 domraksti. Konkursā pārstāvētas 66 skolas no visiem Latvijas reģioniem.

Kā informē Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Meinarte, Satversmes tiesa izsaka pateicību skolēniem par aktīvo iesaisti un radošumu, kā arī pedagogiem, kuri veltīja savu laiku un zināšanas, lai motivētu jauniešus un skaidrotu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts un Satversmes pamatvērtības.

Satversmes tiesas konkursu arī šogad atbalstīja ilggadējie sadarbības partneri – Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Latvijas Mākslas akadēmija, žurnāls “Jurista Vārds”, žurnāls “Domuzīme”, kā arī pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste, kuri nominēja arī savus laureātus.

Lai saglabātu intrigu un sarūpētu skolēniem patīkamu emociju pilnu pārsteiguma brīdi, šogad konkursa uzvarētāji, sadarbības partneru izvirzītie laureāti, kā arī atzinību ieguvēji tiks nosaukti konkursa apbalvošanas ceremonijā 16.februārī Satversmes tiesā. Ielūgumi tiks nosūtīti laureātiem un pedagogiem individuāli.

Satversmes tiesas septītā skolēnu radošo darbu konkursa laureāti pārstāv Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolu, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu, Bauskas pilsētas pamatskolu, Brīvās Māras skolu, Daugavpils Zinātņu vidusskolu, Druvas vidusskolu, Dzērves pamatskolu, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, Jaunsilavas pamatskolu, Jelgavas 4. vidusskolu, Jelgavas 5. vidusskolu, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju, Jēkabpils Valsts ģimnāziju, Liepājas Raiņa vidusskolu, Privāto vidusskolu “Innova”, Rīgas Valsts 2. ģimnāziju, Rīgas Valsts Klasisko ģimnāziju, Rīgas Valsts Vācu ģimnāziju, Sakstagala Jāna Klīdzēja pamatskolu, Sesavas pamatskolu, Uzvaras pamatskolu un Vaboles pamatskolu.