Lāčplēša dienas pasākumi Alūksnes novadā

Alūksnē un novada pagastos 11. novembrī notiks dažādi Lāčplēša dienai veltīti pasākumi, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Alūksnē svētku norises sāksies pulksten 11.00 ar ziedu nolikšanu pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām Alūksnes Lielajos kapos un Garnizona kapos. Pēcpusdienā, no pulksten 16.30, ikviens iedzīvotājs, ņemot līdzi svecītes un lāpas, aicināts doties uz 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekli, kur no iedegtām svecītēm tiks veidota Latvijas kontūra. Pulksten 17.30 pie 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa notiks Lāčplēša dienai veltīts svētbrīdis, noliekot ziedus un pieminot Latvijas Neatkarības karā kritušos pulka karavīrus. Noslēgumā jaunsargi dos svinīgo solījumu.

Pulksten 18.00 no 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa virzienā uz Alūksnes Jauno pili sāksies lāpu gājiens, kuram ar lāpu gaismām aicināts pievienoties arī ikviens iedzīvotājs. Pie Alūksnes Jaunās pils pulksten 18.30 notiks Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis. Aicinām cilvēkus būt kopā šajā pasākumā, iededzot lāpas kā simbolu cīņās par brīvību kritušo karavīru piemiņai. Savukārt pulksten 19.00 ikviens var piedalīties svētku dienai veltītajā ekumeniskajā dievkalpojumā, kas notiks Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Alūksnes Kultūras centrs Lāčplēša dienas vakarā pulksten 19.00 aicina uz svētku koncertu “Mans zelts ir mana tauta”, kurā dziedātāji Zigfrīds Muktupāvels, Dināra Rudāne, Anmary, Atis Ieviņš un instrumentālā grupa Jāņa Lūsēna vadībā izpildīs latviešu komponistu Jāņa Lūsēna, Zigmara Liepiņa, Raimonda Paula, Ulda Marhilēviča, Jura Kulakova, Mārtiņa Brauna, Ulda Stabulnieka, Harija Zariņa melodijas, kas vienojušas un sargājušas latviešus dažādos likteņu griežos. Biļetes var iegādāties Alūksnes Kultūras centra kasē vai internetā.

Alsviķu pagastā Lāčplēša dienā pulksten 10.00 noliks ziedus un aizdegs sveces Karvas brāļu kapos. Pulksten 10.00 notiks piemiņas brīdis Ezeriņu kapos Annas pagastā. Liepnas pagastā pulksten 16.00 sāksies lāpu gājiens no pagasta pārvaldes uz Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Teodora Mendes atdusas vietu Sprinduļkalna kapsētā. Pededzes pagastā pulksten 16.00 noliks ziedus Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru Otto un Pauļa Palmu atdusas vietā “Akmeņdruvās”. Savukārt Zeltiņu pagastā pulksten 16.00 Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis notiks kapsētā.

Ilzenes pagastā pulksten 16.30 no pirmā pagastnama Čonkās lāpu gājiens dosies uz “Dailēm”, kur notiks pagasta karoga iesvētīšana. Jaunalūksnes pagastā pulksten 16.30 sāksies lāpu gājiens no Bejas novadpētniecības centra uz Somu karavīru Brāļu kapiem. Mālupes pagastā pulksten 16.30 no pagasta pārvaldes lāpu gājiens dosies uz Mālupes kapiem, kur pēc tam notiks piemiņas brīdis.

Veclaicenes pagastā Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums notiks pulksten 19.00 “Katiņkalnā”, kur pie ugunskura dziedās patriotiskās un karavīru dziesmas, būs tēja un pīrādziņi, un ikviens aicināts paņemt līdzi savu gaismiņu, lai kopā iedegtu uguni savam pagastam, novadam un Latvijai.

Pašvaldība aicina ikvienu 11. novembrī savu māju logos iedegt svecītes par godu Lāčplēša dienai un karavīriem, kas cīnījušies par brīvu Latviju!