Labiekārtos skolu apkārtni

Alūksnes novada pašvaldība iecerējusi realizēt projektu “Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā”, kas paredz Alūksnes vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku teritorijas labiekārtošanu Glika ielā 10. Pašlaik šim nolūkam Attīstības nodaļa gatavo projekta pieteikumu un notiek tam nepieciešamā iepirkuma procedūra.

Iesniegs projektu

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis stāsta, ka pašvaldība iegādājusies nekustamo īpašumu, kas robežojas ar zemi, uz kuras atrodas skolu ēkas Glika ielā 10 iepretim ģimnāzijas dienesta viesnīcas ēkai. “Uz šī zemes gabala atrodas dzīvojamā māja, kas vairs nav izmantojama, tādēļ to iecerēts nojaukt. Realizējot projektu, teritorija tiks labiekārtota, to papildinot ar dažādiem elementiem. Izveidosim automašīnu stāvlaukumu, izvietosim velosipēdu statīvus, soliņus, āra trenažierus bērniem, ierīkosim apgaismojumu un citu. Teritoriju plānots sakārtot tā, lai būtu droša piekļuve pie skolas, kur tagad mācās ievērojams skaits ģimnāzijas un vidusskolas skolēnu, arī no Glika ielas puses, virzoties pa to apļveida kustībā, un radītu bērniem atbilstošu un drošu vidi,” stāsta izpilddirektors.

Projektu plānots iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fondā, bet finansējumam izmantot no Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām iedalītās kvotas, ko tās var izlietot tādiem prioritāriem pasākumiem, kā šajā gadījumā publiskās ārtelpas attīstīšanai pilsētas funkcionālajā teritorijā.

Piešķirs līdzekļus

Ceturtdien pašvaldības domes sē-

dē deputāti lēma arī par līdzekļu piešķiršanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai. Vidusskolai Kanaviņu ielā 14 nauda nepieciešama garderobes aprīkošanai ar jaunām mēbelēm, bet ģimnāzijas un vidusskolas ēkā Glika ielā 10, lai pakāpeniski uzsāktu vēsturiskā korpusa aprīkošanu ar aktu zālei un citām telpām nepieciešamajiem aizkariem un žalūzijām. “Vēsturiskā korpusa remontdarbi tuvojas noslēgumam, tie jāpabeidz līdz šī gada beigām. Remontdarbi pašlaik rit pēc plāna ar atsevišķām novirzēm dēļ problēmām ar celtniecības materiālu piegādi. Kā jebkurā būvniecības procesā ir savas problēmas, bet ceram, ka viss tiks pabeigts plānotajā laikā,” saka izpilddirektors I. Berkulis.