Kur var nodot tekstilu?

Redakcija saņēma jautājumu no lasītājas, kura vēlas uzzināt, vai, kur un kā Alūksnes pusē var nodot tekstilu. Ja ne, vai Alūksnē vai apkārtnē plānots uzstādīt tekstila pārstrādes konteinerus. Viņu interesē –

kur var nest drēbes, ko nevar vai negrib nodot labdarībai, bet grib ielikt konteinerā, lai tās ved uz pārstrādi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Latvijā gada laikā izmet vairāk nekā 26 tūkstošus tonnu tekstila un lai mazinātu radīto atkritumu apjomu, kas nonāk poligonos, sākot ar 2022. gada 1. jūliju uzsāks dalīti vākta tekstila atkritumu pieņemšanu uzņēmuma “Pilsētvides serviss” SIA Eko laukumā, Rūpniecības ielā 8F.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka aicina SIA “Pilsētvides serviss” Eko laukuma apmeklējumu, tāpat kā līdz šim, iepriekš pieteikt, zvanot uz tālruni 26622989. Laukuma darbinieks sniegs sīkāku informāciju par tekstila nodošanas iespējām un izskaidros, ko drīkst ievietot tekstila konteinerā.

Savākto tekstilu nogādās šķirošanas centrā Tukumā, kur to sašķiro vismaz 30 frakcijās atbilstoši veidam, materiālam, kvalitātei un citiem faktoriem. Pēc tam meklē iespējas tiem nonākt atkārtotā apritē, lai novērstu to nonākšanu poligonā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kvalitatīvo apģērbu, apavus un mājas tekstilu novirza atkārtotai lietošanai pasaules attīstības valstīs vai labdarības biedrībā tepat Latvijā, kur labāko apģērbu pēc pieprasījuma nodod tālāk. Pārējiem tekstilizstrādājumiem meklē pārstrādes iespējas. Šobrīd tās visā pasaulē ir visai mazattīstītas un pieejamas vien dažiem materiālu veidiem. Labākās iespējas pārstrādi nodrošināt ir dabīgām šķiedrām, sarežģītāk tas ir tekstilam ar sintētiskajām šķiedrām, jo tās ir pārāk dažādas.

E. Aploka atgādina, ka Eko laukumā nodot šķirotos atkritumus (tekstilu, plastmasas, skārda, metāla, stikla iepakojumus, logu stiklus, dažāda veida papīru un kartonu, riepas, lielgabarīta atkritumus, elektroiekārtas, spuldzes un baterijas) var tikai fiziskas personas, kurām ir spēkā esošs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums ar SIA “Pilsētvides serviss”.

Eko laukuma darba laiks: Pirmdien: 11.00 – 19.00 Otrdien: Brīvs Trešdien: 9.00 -17.00 Ceturtdien: Brīvs Piektdien: Brīvs Sestdien: 9.00 – 13.00 Svētdien: Brīvs

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

KĀDU TEKSTILU DRĪKST NODOT

Tekstila izstrādājumu šķirošanas konteineros DRĪKST ievietot nevajadzīgos apģērbus, apavus un mājas tekstilu (piemēram, aizkarus, gultasveļu u.tml.). Tie var būt gan vēl valkājami, gan arī no modes izgājuši, gan tādi, ko pats vairs nevalkātu, kāda neliela defekta – maza traipa vai neliela caurumiņa – dēļ. Tomēr tekstilam vēl joprojām jābūt tādam, kam ir iespēja nonākt pārstrādē vai atkārtotā lietošanā, piešķirot tam “otro dzīvi”. Nododamie tekstiliztrādājumi var būt ražoti kā no dabīgām izejvielām (vilna, kokvilna, zīds, lins u.c.), tā arī no sintētiskām izejvielām (poliestera, poliamīda, akrila, elastāna u.c.). Lielākoties pārstrādi iespējams nodrošināt dabīgo materiālu audumiem, no kā iespējams ražot, piemēram, industriālās lupatiņas u.c. produktus. Savukārt sintētiskām auduma šķiedrām pārstrāde ir ierobežota, tādēļ tās var izmantot arī kā izejvielas mīksto mēbeļu, matraču, autosēdekļu spilvenu u.c. produktu pildīšanai. Tādēļ svarīgi, lai tekstils būtu relatīvi tīrs un noteikti sauss. Tekstila atkritumus Eko laukumā jānodod sapakotus maisos. Tomēr uz vietas kopā ar laukuma darbinieku šos tekstila izstrādājumus pārskatīs, lai atbilstu nosacījumiem.

KĀDU NEDRĪKST

Konteineros NEDRĪKST izmest audumu atgriezumus, netīrus, slapjus, pelējušus, sadriskātus, ar ķīmijām, motoreļļām un citām vielām piesūkušos tekstila izstrādājumus (piemēram, tīrīšanai, autoservisu darbos, būvniecībā izmantotus). Tādam tekstilam iespējas iekļūt atpakaļ aprites ekonomikas sastāvā ir beigušās, jo auduma šķiedras ir bojātas un to nav iespējams realizēt. Atkārtotai apritei nederīgi (netīri, sapelējuši, sadriskāti) tekstila izstrādājumi jāizmet sadzīves atkritumiem paredzētos konteineros. Tāpat tekstila šķirošanas konteineros AIZLIEGTS ievietot citus atkritumus, lai nesabojātu pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai derīgos apģērbus.