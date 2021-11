Kur patverties pasažierim?

Kopš kādreizējā Alūksnes autoostas ēkā, kas tagad ir privātīpašums, sākušies pārbūves darbi, par kuriem vēstījām 22. oktobra laikrakstā, pasažieriem, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, ir jāpacieš zināmas neērtības. Par to pārdomās dalījušies vairāki lasītāji.



NAV ĒRTI UN DROŠI. Autoostas ēkas pārbūves darbu laikā organizētā darba organizācija neapmierina daudzus pasažierus. Ierādītā vieta ir pārāk šaura, arī moduļu mājiņās pašreizējā epidemioloģiskajā situācijā nav droši spiesties.

Brauc reizi nedēļā

Kāda laikraksta lasītāja, kura lūdza savu vārdu neatklāt, redakcijai stāsta:“Reizi nedēļā braucu uz laukiem un man ir savi novērojumi par to, ar kādām problēmām saskaras pasažieri, gaidot autobusu. Labi, ka ir moduļu māja, kurā viņi var uzkavēties, tikai uzgaidāmajā telpā saskaņā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem var uzturēties tikai viens cilvēks. Kur lai paliek pārējie? Ir rudens, kad bieži līst lietus un, laikam kļūstot vēsākam, var sākties arī sniegputenis. Tādos laikapstākļos nav patīkami uzturēties ārā, var saaukstēties,” saka lasītāja. Viņa arī norāda, ka starp abām moduļu mājām ir novietoti soliņi, kur, gaidot autobusu, var apsēsties pasažieri. Taču tad viņi nevar redzēt, ka pienāk autobuss. “Turpat blakus ir publiskā tualete, varbūt kādu soliņu var novietot zem nojumes vai aizvējā, lai cilvēkiem nebūtu jāstāv zem klajas debess lietū un sniegā?” rosina lasītāja.

Viņa arī novērojusi, ka cilvēki, gaidot autobusu, dažkārt sēž uz soliņiem cieši līdzās cits citam kādreizējā takšu pieturā. “Kā tad ir ar divu metru distances ievērošanu?” vaicā lasītāja.

“Ierāda bunkuru, un, lūdzu, dzīvojiet!”

Sašutuma pilnu atsauksmi par rakstā “Beidzot sākušies autoostas pārbūves darbi” vēstīto pauž arī alūksniete Astrīda Ievedniece: “Kā nav kauna apvainot cilvēkus par slinkiem – ka tie nevīžo atrast informāciju! Cilvēki ir apjukuši, meklējot informāciju pa visu būvlaukumu un bez maz zem autobusiem lien, lai izlasītu, kurā vietā tagad viņu autobuss stāv! Vai tad nevarēja šo informāciju izlikt arī telpās. Nevajag teikt, ka tā ir cilvēku vaina, ka viņi nezina, kur saņemt informāciju. Saprotu arī, ka tie, kuri mierina, ka jāpaciešas, paši nekad nebrauc ar autobusiem, iesēžas dienesta automašīnās un aizbrauc. Saprotu, ka notiek politiķu un uzņēmēju cīņas, bet pa vidu paliekam mēs, mazie cilvēki, kuri īstenībā ir nodokļu maksātāji. Atbildīgajām personām vajadzētu aiziet un paskatīties, kādi pie autoostas ir apstākļi! Bet tikai ierāda bunkuru, un, lūdzu, dzīvojiet!

Tāpat šī pagaidu izveidotā patvertne nav epidemioloģiski droša. Pasažierim tur sanāk pārkāpt noteikumus, sēžot tik cieši mazā būdiņā. Kāpēc par to, ka es iziešu ārā piecas minūtes pēc astoņiem, mani sodīs, bet šeit nevienam neinteresē, ka, sēžot tik cieši, arī tiek pārkāpti noteiktie ierobežojumi. Mans ieteikums ir no viena bunkura uz otru pāri uzlikt nojumi vai jumtu, lai var palikt arī ārā, un tas būtu drošāk šajā epidemioloģiskajā situācijā. Arī no satiksmes drošības aspekta tur nav droši. Perona nav, pārāk šauri, turpat autobusi, turpat pasažieri staigā, tas var slikti beigties.

Nemaz nerunājot par to, kādēļ tik vēlu sāka būvēties, kaut gan varēja daudz ko paveikt vēl siltajā sezonā, kad pasažieriem laikapstākļi ļautu ērti gaidīt ārā autobusus. Tāpat sadārdzinājušies arī materiāli, elektrība. Te visi dzīvo kā savā republikā: grib – būvē, negrib – nebūvē.

Iedzīvotājiem ir pārāk maz informācijas. Autoosta tomēr būs sabiedriska ēka, gribam zināt, kā un kas tur būs. Kur ir pašvaldības nostāja šajā jautājumā? Kas tā par attieksmi: mēs darām, bet jūs esat nepateicīgi? Tas taču ir normāli, ka pašvaldībai jārūpējas par sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību! Mēs maksājam par biļeti, neko par velti nesaņemam, tādēļ mums ir tiesības par savu nodokļu maksātāju naudu saņemt adekvātu pakalpojumu.”

Regulāri vēdina un dezinficē

Alūksnes autoostas kasiere dispečere Līga Medne stāsta, ka iespēju robežās pasažieriem sniedz informāciju par autobusu atiešanas laikiem un sola to darīt arī turpmāk. Redzamās vietās novietoti arī autobusu kustības saraksti. Autobusu stāvvieta pašlaik ir Ojāra Vācieša ielā aiz kādreizējās vakarskolas.”Vagoniņā, kur pasažieri var uzkavēties, gaidot autobusu, ir silts. To regulāri vēdinām un dezinficējam,” saka L. Medne.

Redakcija turpinās sekot autoostas pārbūves darbiem.

