Kornetos norisināsies trešā malēniešu valodas nometne

Veclaicene ir tā vieta, kur saplūst ne tikai dabas skaistums, bet arī valodas. Te cieši savijas malēniskais ar Veru valodas īpatnībām. Kas tas īsti ir – to ikviens varēs iepazīt 12. augustā jau trešajā malēniešu valodas nometnē “Ja es nebūtu no tās puses…” Kornetos, aicina biedrības “Radošie malēnieši” pārstāve Santa Usāne.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šoreiz vienas dienas garumā Igaunijas pierobežā nometnes dalībniekiem būs iespēja uzzināt par malēniešu izloksnes veidošanos un jaunatklājumiem, par malēniešu saistību ar igauņiem, kā arī mācīties malēniešu izloksni un iesaistīties radošajās darbnīcās.

Nometnē aicināti piedalīties visi interesenti no Malēnijas un visas Latvijas. Iepriekšējās nometnēs piedalījās dalībnieki gan no Alūksnes un tuvākajiem novadiem, gan arī no Rīgas, Dobeles, Ikšķiles un citām pilsētām.

Pirmajā daļā dalībnieki mācīsies malēniešu izloksni un uzzinās par jaunatklājumiem malēnisko izlokšņu pētījumos valodnieces Daces Markus vadībā, kā arī uzzinās par Dienvidigaunijas un Malēnijas vēsturiskajiem lingivtiskajiem kontaktiem igauņu valodnieka un dzejnieka Karla Pajusalu stāstā (ar tulkojumu no igauņu valodas). Tāpat tiks veiktas intervijas ar Latvijas – Igaunijas pierobežas poliglotiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Dienas otrajā daļā dalībnieki darbosies radošajās darbnīcās ar malēniešu dziesmām, dejām, rotaļām un stāstiem kopā ar malēniešu un Veru kultūras un tradīciju zinātājiem. Pēc tam sekos otrās malēniešu valodas nometnē sāktās grāmatas “Bārnu dīnas pīminut. Ziemera izloksne” (V. Supe, D. Markus) atvēršana un iepazīšanās ar 2022. gadā izdoto videostāstu – mācību līdzekli “Cita diena ar malēniešiem”.

Dienas noslēgumā būs malēniešu pļāpu stunda Ievas ezera krastā un vakara rituāls ar muzicēšanu pie ugunskura, noslēpumaino viesi un vakariņām.

Dalība nometnē ir bez maksas, kā arī visiem dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lūgums pieteikties dalībai nometnē pa telefonu 26633506 (Santa) vai e-pastu: radosie.maleniesi@gmail.com.

Nometni organizē biedrība “Radošie malēnieši” ar Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Alūksnes novada Veclaicenes tautas nama atbalstu.