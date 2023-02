Kopā ar lietuviešiem – par ilgtspējīgu dzīvesveidu

Projekta dalībnieki viesojas Jonišķu Aušras ģimnāzijā. Foto: no ģimnāzijas albuma

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar Jonišķu “Aušros” ģimnāziju (Lietuva). Šobrīd Jonišķu ģimnāzijā mācās 402 skolēni, kuri pedagogu vadībā regulāri iesaistās dažādos projektos.

Viena no šodienas aktualitātēm ir ilgtspējīgs dzīvesveids. Tā ir galvenā tēma abu ģimnāziju Erasmus+ projektos “Tehnoloģija kā risinājums klimata pārmaiņām” (“Technology as solution for climate change”), “Māksla no atkritumiem” (“Art with trash”) Jonišķos, bet Alūksnē “Pedagogi Zaļai Pasaulei”, “Mēs par ilgtspējīgu dzīvesveidu”. Erasmus+ projektus līdzfinansē Eiropas Savienība.

Lai dalītos pieredzē, izplatītu projektu rezultātus un paplašinātu redzesloku, 26. un 27. janvārī notika Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pedagogu un izglītojamo īstermiņa mobilitāte Jonišķu “Aušros” ģimnāzijā. Abu ģimnāziju skolēni prezentēja paveikto, tām sekoja diskusijas par lietu šķirošanu, pārstrādi un otrreizēju radošu un praktisku lietu izmantošanu. Iedzīvotājiem svarīgi saprast apkārtējās vides ietekmi uz klimata izmaiņām. Jāpievērš uzmanība, kā var īstenot ilgtspējīgu dzīvesveidu un ražot mazāk atkritumu: samazināt to daudzumu, atkārtoti izmantot citā veidā pēc reģenerācijas vai pārstrādes, šķirot pārstrādājamos un nepārstrādājamos atkritumos; pārstrādāt, lai atgūtu lietošanai; atjaunot vai labot to, kas bojāts, nevis iegādāties no jauna. Svarīgi izdarīt izvēles, kuras lietas tiešām nepieciešamas, bet kuras nav būtiskas, un no to iegādes spēt atteikties.

Alūksnes skolēni piedalījās Jonišķu ģimnāzijas mācību stundās. Bioloģijas laboratorijā skolēni noteica ūdens kvalitāti trīs ūdenstilpēm. Izrādījās, ka tīrākais ūdens ir Jonišķu ezerā. Ērikas Solovjovas un Elzas Pušpures viedoklis par otru laboratorijas darbu: “Ķīmijas laboratorijā mums bija iespēja pamēģināt piecus eksperimentus, piemēram, uztaisīt lavas lampu, krāsu torni u.c. Nodarbības vadītājas bija ļoti izpalīdzīgas un pretimnākošas. Šī nodarbība paliks atmiņā kā spilgtākais notikums lietuviešu skolā.” Savukārt Danija Puļļa atzīst: “Šī bija ļoti jauka pieredze iepazīt un izzināt lietuviešu skolu, tās tradīcijas un mācību apstākļus, kā arī iepazīt jaunus cilvēkus, kuri bija ļoti pretimnākoši.” “Es sapratu, ka šādi projekti palīdz socializēties un uzzināt daudz jauna,” teic Ērika.

Skolotāji tajā laikā dalījās pieredzē par Erasmus+ projektu plānošanu, realizēšanu, skolotāju kursos un apmācībā gūtajām metodēm, ko var izmantot praktisko nodarbību laikā formālajā un neformālajā izglītībā.

Šauļos Baltu izziņas centrā “Baltu ceļš” jaunieši iepazinās ar baltu kultūras mantojumu – gan mūsdienu kontekstā, lietojot viedās tehnoloģijas, gan spēlējot dažādas galda spēles. Apmeklējot Jonišķu siltumapgādes uzņēmumu “Gren”, mobilitātes dalībniekiem bija iespēja gūt priekšstatu, kā Jonišķos ekonomiski nodrošina siltumapgādi, lietojot bioloģisku kurināmo.

Emīls Račiks, skolnieks:

“Šajā braucienā ieguvu jaunus draugus un iepazinos ar jauniem cilvēkiem, uzzināju daudz par lietuviešu kultūru un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Uzņemšana skolā bija jauka un sajutos gaidīts. Priekšnesumi un prezentācijas bija ideālas. Mēs arī pabijām dažādās kultūras piemiņas vietās, kur uzzināju ko jaunu par Lietuvas vēsturi. Ikvienam iesaku piedalīties šādos projektos, jo tā ir perfekta iespēja iegūt jaunus draugus un zināšanas par citām valstīm.”

Gunta Tuča, projektu vadītāja