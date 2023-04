Klienti vērtē “Alūksnes namu” darbību

Lai saprastu, ko iedzīvotāji domā par ēku apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Alūksnes nami” pakalpojumu kvalitāti un uzklausītu klientu vērtējumu par uzņēmuma darbību pagājušajā gadā, uzņēmums marta sākumā organizēja klientu aptauju. Klienti e-pastā saņēma saiti uz anketu, ko lūgts aizpildīt. Lai gan no visiem potenciālajiem respondentiem anketas aizpildīja vien piektā daļa, uzņēmuma vadība ar apkopotajiem rezultātiem ir apmierināta un tos izmantos sava turpmākā darba uzlabošanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ieteikumu daudz

“Anketēšana ir zināma atgriezeniskā saite starp pakalpojuma sniedzēju un tā saņēmējiem, jo, to neveicot, grūti saprast, ko iedzīvotāji kopumā domā par mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, komunikāciju un citiem darbības aspektiem. Priecē tas, ka 70 procentos kopējo atbilžu vērtējums ir kategorijās “Apmierinoši. Labi. Ļoti labi.”, pārējās “Slikti. Ļoti slikti.” Atbildes, kurās cilvēki norādījuši, ka nav viedokļa vai ar konkrēto problēmu nav saskārušies un tādēļ nevar atbildēt, netika iekļautas kopējā vērtējumā,” laikrakstam stāsta SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Raivis Bisenieks. Arī komentāru un ieteikumu anketās bija gana daudz. Piemēram, uz jautājumu, vai uzņēmuma darbībā pēdējā gada laikā jūtamas pozitīvas izmaiņas, respondenti atzinīgi vērtējuši izpildīto darbu kvalitāti un aktivitāti kopumā. “Pēc komentāriem saprotu, ka esam uz pareizā ceļa, lai gan vēl ir daudz, uz ko tiekties un kur augt. Jau iepriekš minēju, ka šogad katrā mājā no plānā paredzētajiem darbiem vēlamies paveikt maksimāli daudz,” saka R. Bisenieks.

Respondentiem bija iespēja izteikties arī komentāru sadaļā. Pozitīvajos komentāros pārsvarā norādīts, ka uzlabojusies abpusējā komunikācija un attieksme pret klientiem, savukārt negatīvajos – ka nepieciešams detalizētāks rēķinu atšifrējums, uzlabojama atsevišķu sniegto pakalpojumu kvalitāte un organizēšanas kārtība. Arī nākamgad uzņēmums plāno saviem klientiem izsūtīt šādas aptaujas anketas, lai saprastu, vai notiek veiksmīga virzība uz savu mērķi – uzņēmuma prestiža paaugstināšanu un kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nodrošināšanu. Uzņēmums aicina būt aktīvākiem anketu aizpildīšanā nākamgad. Ar anketēšanas rezultātiem R. Bisenieks plāno iepazīstināt Alūksnes novada pašvaldību.

Vērtē dažādi

Anketās vairākkārt izteikta neapmierinātība par ūdens patēriņa starpību, kas atspoguļojas rēķinos. “Tas, ka ūdens patēriņa starpība ir un būs, ir normāla parādība, bet tā proporcionāli nav tik liela, kā varētu šķist. Starpība veidojas no vairākiem aspektiem. Piemēram, ir iedzīvotāju daļa, kas nenodod skaitītāju rādījumus vispār, tādēļ aprēķinu veic pēc ūdens vidējā patēriņa. Citi savukārt rādījumus neiesniedz noteiktajā laikā, dzīvokļu īpašniekiem jāseko līdzi arī skaitītāju derīguma termiņiem. Kā arī, ja mājai veic, piemēram, apkures vai ūdensapgādes sistēmas remontdarbus, maina guļvadus vai stāvvadus, sistēmas jāiztukšo un tās atkārtoti jāuzpilda. Sistēmu uzpildīšanai nepieciešamais ūdens daudzums arī rada patēriņa starpību starp kontrolskaitītāju un individuālajiem skaitītājiem,” norāda R. Bisenieks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pozitīvas atsauksmes uzņēmums saņēmis par mehanizēto sniega tīrīšanu un zāles pļaušanu māju pagalmos, par tehniskā dienesta darba kvalitāti un reaģēšanas laiku. Atsevišķi respondenti norāda, ka lielāka uzmanība jāpievērš teritorijas uzkopšanai un uzturēšanai ikdienā, kas attiecināms uz sētnieku darbu.

Vēlas papildu informāciju

Uz jautājumu, vai rēķinos ir pietiekama informācija par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, puse respondentu norādījuši, ka informācija ir pietiekama, bet otra puse, ka tā nav pietiekama vai arī, ka tā nav saprotama. Iedzīvotāji galvenokārt lūguši konkretizēt rēķina sadaļas “Citi izdevumi” un “Tehniskā apkope un remontdarbi”, atšifrējot to, kādi remontdarbi mēneša laikā mājā paveikti. “Šādas izmaiņas padomā jau bija iepriekš, bet, pateicoties arī anketēšanai, sākot ar martu, mūsu klienti reizē ar rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem interneta platformā “Bill. me” saņems arī sīkāku informāciju par mājas kopējiem tēriņiem. Tas mūsu darbiniekiem ir manuāls darbs, par ko atsevišķu samaksu neprasām. Šādu informāciju līdz šim mēs sniedzām tiem klientiem, kuri pēc tās uzņēmumā vērsās personīgi. Šajā atšifrējumā sīkāk sadalītas galvenās izdevumu pozīcijas, kas līdz šim bija redzamas rēķinos,” saka R. Bisenieks. Arī pēc šīs papildu informācijas sniegšanas par katras mājas izdevumiem, SIA “Alūksnes nami” saņēmuši vairākus iedzīvotāju tālruņa zvanus ar lūgumu atšifrēt to vēl sīkāk. “Ja šī informācija kādam no mūsu klientiem tomēr vēl šķiet nesaprotama vai tās ir par maz, lūdzu vērsties pēc skaidrojuma uzņēmumā personīgi. Trešā daļa no respondentiem norādījusi, ka zina, kur vērsties pēc papildu informācijas par rēķinā norādītajām pozīcijām. Tiem, kuri atbildēja, ka to nezina, automātiski sistēmā pie anketas parādījās “logs” ar SIA “Alūksnes nami” kontaktinformāciju,” piebilst R. Bisenieks.

Maksāšanas veids nav uzspiests

Ar interneta platformas “Bill.me” piedāvājumu no visiem respondentiem apmierināti ir 93 %, atzīmējot to kā labu vai ļoti labu. “Piekrītu, ka šī platforma ir vienkārša un mūsu klientiem noderīga. Tā ir bez maksas. Taču atsevišķi cilvēki izteikuši aizdomas, ka mēs šo platformu vēlamies viņiem uzspiest vai iekasēt papildu komisijas naudu par tās lietošanu. Tā nav patiesība. Šajā vietnē iespējams saņemt un apskatīt ikmēneša rēķinu, tātad tagad arī rēķina papildu atšifrējumu, saziņu ar uzņēmumu. Ja mūsu klientiem ir vēlme, un tā viņiem ir ērtāk, to iespējams izmantot arī kā maksāšanas platformu ar divus procentus lielu komisijas maksu no apmaksājamā rēķina summas. Iespējams, daži to nesaprot, bet izmantot “Bill.me” kā maksāšanas platformu nav obligāti, tā jāuztver drīzāk kā ērts saziņas līdzeklis ar uzņēmumu, kā rēķinu un papildu informācijas saņemšanas vieta. Tas nav uzspiests maksāšanas veids,” uzsver R. Bisenieks. Viņš norāda, ka aptuveni 200 klientu ik mēnesi tomēr norēķiniem izmanto šo platformu, bet rēķinu katrs pats var apmaksāt no savas internetbankas, neizmantojot “Bill.me”, tātad arī bez šīs komisijas maksas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

UZZIŅAI

SIA “Alūksnes nami” izsūtīja

– 1508 anketas

saņēma – 333 atbildes