Kapsētā top jauna lapene

Jau pagājušajā gadā Alūksnes novada pašvaldība sāka īstenot Miera ielas pārbūvi Alūksnē. Pārbūvei izstrādāti divi būvprojekti. Pirmais no tiem paredz ielas pārbūvi no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un Melnuma ielas pārbūvi, savukārt otrais ietver Miera ielas posmu no krustojuma ar Melnuma ielu caur Lielo kapu teritoriju līdz ielas galam un funkcionālajam savienojumam no kapu teritorijas līdz Tempļakalna ielai. Projekta gaitā uzbūvēts arī jaunai lapenei paredzētais karkass. Pašlaik uzsnigušais sniegs vēl neļauj turpināt pērn iesāktos remontdarbus, bet, tiklīdz varēs, darbi atsāksies.

Arvien biežāk pulcējas pie kapiem

Otrais no diviem būvprojektiem Miera ielā kapu teritorijā paredz ne tikai ielas seguma un apkārtnes sakārtošanu, bet arī jaunas lapenes izbūvi. “Pandēmijas laiks alūksniešu paradumos ieviesa savas korekcijas. Tolaik, kad bija liegts vienkopus pulcēties lielākam cilvēku skaitam, arī bēru gadījumā viesi pēc ceremonijas nelielam kopīgam mielastam uzkavējās vien kapsētas teritorijā uzbūvētajā lapenītē. Arī pēc tam, piedzīvojot ievērojamu cenu kāpumu, daudzi vairs nevarēja atļauties vai vienkārši nevēlējās izmantot ēdināšanas iestāžu pakalpojumus bēru mielasta sarīkošanai. Arvien biežāk aizgājēja tuvinieki šim nolūkam izvēlējās lapenīti aiz kapsētas mūra, kas nereti kļuva par šauru, īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos,” laikrakstam stāsta pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Tādēļ pašvaldība, realizējot Miera ielas pārbūves projektu, tajā iekļāva arī jaunas, plašākas lapenes izbūvi.

Iespējams, būs abos kapos

Ko darīt ar veco lapeni, pašvaldība vēl domā. “Vispirms novērtēsim tehnisko stāvokli. Ja tas būs pieņemams, iespējams, lapeni pārcelsim uz Mazajiem kapiem, lai cilvēki, ja rodas tāda nepieciešamība, to var izmantot. Tas ir ļoti ērti – uzkodas pasūtīt kādā no ēdināšanas iestādēm un lūgt noteiktā laikā piegādāt lapenē,” saka izpilddirektors. Jaunā būve Lielajos kapos nav vēl pabeigta, tur uzbūvēts tikai karkass. Būvdarbiem atsākoties, ieklās grīdu, būs arī galds un soli. “Miera ielas projektu plānojam pabeigt šogad līdz Alūksnes kapusvētkiem,” sola I. Berkulis.

Būvprojekta autors – SIA “Global Project”, būvdarbus veic SIA “ACBR”, būvuzraudzību nodrošina SIA “RoadLat”, bet projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele – Jauniņa.