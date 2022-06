Jauna kārtība darba samaksas sistēmā

Ministru kabinets 26. aprīlī apstiprināja jaunu valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtību. Līdz ar to arī Alūksnes novada pašvaldībā bija jāizdara grozījumi lēmumā “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”, kas tagad nosaka virkni jauninājumu darbinieku darba samaksas sistēmā.

Esošais amatu katalogs valstī nebija mainīts 12 gadus, radot šķēršļus darbam valsts un pašvaldību iestādēs piesaistīt un atbilstoši atalgot augsti kvalificētus speciālistus. Jaunais amatu katalogs veidots atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un tendencēm, iekļaujot jaunos amatus un tiem atbilstošās funkcijas, kā arī svītrojot neaktuālos un rediģējot novecojušos.

Ņemot to vērā, precizēti un uzlaboti, skaidrāk nosakot amatu klasifikāciju, ir arī Alūksnes novada pašvaldības noteikumi “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”. Virzot šo jautājumu uz domes sēdi, Finanšu komitejā strādājošie deputāti uzklausīja Centrālās administrācijas personāla speciālistes Velgas Risbergas un izpilddirektora Inga Berkuļa skaidrojumu par gaidāmajām izmaiņām tajos. “Ir izstrādāta jauna novērtēšanas sistēma, kas ir krietni detalizētāka nekā līdz šim. To paši arī jau esam izmēģinājuši,” sacīja V. Risberga.

Speciāliste deputātus informēja, ka jaunajos noteikumos precizēts, kā nosaka mēnešalgu darbinieka pārbaudes laikā, saprotamāk paskaidrota arī virsstundu darba organizācija, skaidri norādīts, kādos gadījumos darbinieks ir tiesīgs saņemt piemaksu par papildu darbu pie darba algas. “Detalizēti noteikts, kādos gadījumos iespējams saņemt 10, 20 vai 30 procentu piemaksu par papildu darbu, jo līdz šim to konkrēti varēja noteikt tikai iestādes vadītājs vai izpilddirektors,” sacīja V. Risberga un piebilda, ka pārējais nolikums satur tikai nelielus labojumus.

Papildinot personāla speciālistes teikto, izpilddirektors Ingus Berkulis norādīja, ka jaunajā nolikumā būtiskas izmaiņas veiktas arī sadaļā, kas saistīta ar atalgojumu par darbinieka aizvietošanu. “Katrā struktūrvienībā un iestādē esam izvērtējuši amatus, kuros strādājošie darbinieki aizvietos citus. Samaksu par aizvietošanu esam aprēķinājusi un jau iekļāvuši pamatalgā,” teica I. Berkulis.

Tāpat mainīsies arī deputātu darba apmaksa komitejās – ar 1. jūliju samaksu par darbu komitejā aprēķinās par tajā nostrādāto laiku, piemērojot komitejas priekšsēdētājam, vietniekiem un locekļiem attiecīgus koeficientus par to, ko katrs pavada ārpus komitejas darba laika, sagatavojoties konkrētajai sēdei. Jaunais nolikums paredz arī to, ka ar 1. jūliju deputātiem būs “cietais” atalgojums, bez darba laika tabeles aizpildījuma, kā tas bija līdz šim. Tas nozīmē deputāta darba laiku 24 stundas septiņas dienas nedēļā, nevis no pulksten 8 līdz 17.

“Pašlaik, pēc apjomīgā darba veikšanas, ko esam ieguldījuši, izmainot nolikumu un mainot atalgojumu kopumā, nevaru apgalvot, ka pēc pāris mēnešiem tajā nebūs nepieciešamas jaunas izmaiņas, jo katras no tām nes sev līdzi arī to ieviešanu praksē. Taču ceru, ka esam visu aptvēruši,” sacīja I. Berkulis.