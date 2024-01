Foto: pixabay.com

Pašvaldības iestāde “SPODRA” rītdien, 1. februārī, no pulksten 8:00 izvedīs sniegu no Merķeļa ielas posmā no Uzvaras līdz Brīvības ielai.

Pašvaldība lūdz norādītajā laikā minētajā ielas posmā neturēt savas automašīnas – tas traucēs kvalitatīvu darbu veikšanu un sniega izvešanu.