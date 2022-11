Izved 101 kravu atkritumu

Foto: pixabay.com

No 26. oktobra līdz 2. novembrim Alūksnē notika Spodrības nedēļa, kuras laikā iedzīvotāji varēja vest savos privātīpašumos sagrābtās lapas un savāktos zarus uz noteiktiem punktiem pilsētā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uz pilsētas uz zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu “Iztekās” šīs nedēļas laikā aizvesta 101 krava ar lapām un savāktajiem zariem.

“Spodrības nedēļa noritēja mierīgi bez īpašiem starpgadījumiem. Pilsētas teritorijā bija izveidoti 20 lapu un zaru savākšanas punkti, kuru atrašanās vietu saraksts bija publicēts Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā. Protams, bija arī izņēmumi, kad iedzīvotāji lūdza lapas savākt no citām vietām, par ko arī vienojāmies, kā, piemēram, lai no Annas ielas lapas nav jānes uz Helēnas un Uzvaras ielas punktu. No pilsētas uz zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu “Iztekās” pavisam šīs nedēļas laikā aizvedām 101 kravu ar lapām un savāktajiem zariem,” laikrakstam saka aģentūras “Spodra” direktors Jānis Pūpols. Jautāts par to, vai šāda akcija notika arī novada pagastos, J. Pūpols atbild, ka pagastu pārvaldes neizrādīja interesi par lapu un zaru transportēšanu, “Spodrības nedēļas” organizēšanu.

Lai atvieglotu zaļo un dārza atkritumu savākšanu, pašvaldības aģentūra “Spodra” noteiktajās vietās lapas un zarus lūdza likt atsevišķās kaudzēs. Marķētas bija pavisam 20 zaļo atkritumu savākšanas vietas, kur, vedot lapas, tās bija jāizber no maisiem. Kopā ar lapām un zariem nedrīkstēja būt nekādi sadzīves atkritumi kā, piemēram, cimdi, maisi un citas lietas. Lapām un zariem nedrīkstēja būt piejaukti dārza atkritumi – āboli, plūmes, kabači, ķirbji, gurķi un cits. Puķu stublāji bija novietojami kopā ar lapām. Atsevišķās vietās kārtības nodrošināšanai bija izvietotas novērošanas kameras.