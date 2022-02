Izsolīs īslaicīgu nomu

Alūksnes novada pašvaldība organizē īslaicīgas nomas tiesību izsoli – ielu tirdzniecības organizēšanai Lielā ezera ielā 3, Alūksnē.

Īslaicīgā noma paredzēta ielu tirdzniecībai 2022. gadā vienu reizi pavasarī un vienu reizi rudenī, ar iespēju slēgt satiksmi Lielā ezera ielā, posmā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai; Tirgotāju ielā, posmā no Lielā Ezera ielas līdz Dārza ielai; Dārza ielā, posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Helēnas ielai. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties lūksnes novada pašvaldības tīmekļvietnē “Alūksne.lv.