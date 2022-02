Izbraukuma vakcinācija Pededzē, Liepnā un Mālupē

Pededzes, Liepnas un Mālupes pagastos 16. februārī notiks trešā izbraukuma vakcinācija pret Covid-19”. Iedzīvotājiem būs iespēja saņemt gan pirmo un otro poti, gan balstvakcīnu. Pededzes pagastā, tautas nama mazajā zālē – 16. februārī no pulksten 9.00 līdz 11.00, Liepnas pagastā, tautas namā – 16. februārī no pulksten 12.00 līdz 14.00, savukārt Mālupes pagastā, Saieta namā – 16. februārī no pulksten 15.00 līdz 17.00. Ja esat vecumā virs 60 gadiem un vēlaties vakcinēties kādā no minētajām izbraukuma vakcinācijas vietām, bet jums ir nepieciešama palīdzība, lai tur nokļūtu, Alūksnes novada pašvaldība aicina sazināties ar sava pagasta pārvaldes vadītāju vai zvanīt pa tālruni 26646749.