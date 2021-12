Ieteikumi videi draudzīgai gada nogales svētku svinēšanai

Foto: pixabay.com

Lai sagatavošanās Ziemassvētku un Jaungada svinībām, kā arī pati svētku norise radītu mazāku slogu videi, “Zaļā josta” apkopojusi ieteikumus, kas sekmēs videi draudzīgu svētku svinēšanu, taupot resursus un mazinot radīto atkritumu apjomu.

Dāvanas un to iesaiņošana

Dāvanas un to iesaiņošana ir aktuāls jautājums ik gadu, taču tieši pēdējos gados cilvēki arvien vairāk novērtē pašdarinātas dāvanas no dabīgiem materiāliem, ekoloģiskas dāvanas, piemēram, papīra vai konfekšu eglīšu rotājumi, ekoloģiskās vietējo ražotāju ziepes, mājražotāju produkciju u.c. No dabīgām izejvielām gatavoti produkti ir veselīgāki cilvēka organismam, kā arī to izgatavošana radījusi mazāku slodzi videi. Izvēloties vietējas izcelsmes produktus, tie rada mazāku ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Turklāt videi draudzīgas ir ne tikai šādas dāvanas, bet arī to iepakojums, piemēram, dāvanas skaisti var iepakot otrreiz pārstrādātā papīrā vai avīzēs, virsū veidojot ar roku uzzīmētus zīmējumus. Pēc dāvanu atsaiņošanas šāds ietinamais papīrs ir piemērots otrreizējai pārstrādei, tātad kļūst par otrreizējo izejvielu jaunu papīra izstrādājumu tapšanai. Vēl labāk ir dāvanas neiesaiņot nemaz, vai arī izvēlēties dāvanu, kurai iesaiņojums nav nepieciešams – piemēram, biļetes kāda pasākuma apmeklējumam vai elektronisku dāvanu karti.

Ziemassvētku eglīte

Ziemassvētki nav iedomājami bez svētku egles – taču arī tās izvēle atstāj ietekmi uz vidi. Izvēloties dabīgu eglīti, netiek radīti mikroplastmasas atkritumi, kas birst no mākslīgām plastmasas eglēm. Lielisks risinājums ir ģimeniski braukt lūkoties savu eglīti uz Latvijas Valsts mežiem, kur to atļauts cirst meža ceļu un grāvju malās, uz stigām, zem elektrolīnijām vai pieaugušā mežā zem lieliem kokiem – kur tās tā pat tiktu ar laiku nocirstas. Vai arī iegādāties dzīvu eglīti podiņā no stādaudzētavām, lai pavasarī šo egli izstādītu pie mājām vai mežā. Iegādājoties eglīti podiņā, jāpārliecinās, ka tās saknes nav apcirstas – citādi tā pēc iestādīšanas neieaugsies. Ir uzņēmumi, kas piedāvā eglīšu nomas pakalpojumus, lai pēc svētkiem to aizvestu atpakaļ un turpinātu tās augšanu līdz nākošajiem svētkiem. Savukārt pašu cirsto eglīti pēc svētkiem nedrīkst atstāt pie sadzīves atkritumu konteinera – jāinteresējas pie pašvaldības vai sava atkritumu apsaimniekotāja par iedzīvotājiem nodrošinātajām egļu utilizēšanas iespējām.

Svētku rotājumi

Noformējot telpu vai rotājot svētku egli, ieteicams izvairīties no mākslīgiem vai nepārstrādājamiem rotājumiem. No nevajadzīga un apdrukāta papīra var izveidot krāšņas virtenes telpu un egles rotāšanai. Dabas materiāli pēc svētkiem būs piemēroti kompostēšanai. Savukārt rotājumi, kas paredzēti ilgtermiņa lietošanai, noderēs turpmākos Ziemassvētkos vairāku gadu garumā, neradot atkritumus. Jauka alternatīva ir rotājumi, kas pašrocīgi darināti no piparkūkām – pēc svētkiem tos var apēst, paildzinot svētku garšu.

Lampiņu virtenes

Lai arī cik skaisti izskatītos svētku periodā izgaismotas mājas, eglītes un pat veselas piemājas teritorijas, tomēr gaismiņu virtenes patērē lielu elektrības apjomu. Lai taupītu resursus, izvēlies energoefektīvās LED gaismiņu virtenes, atsakies no lieka svētku apgaismojuma, izslēdz svētku gaismiņas nakts laikā, kā arī dod priekšroku remontējamām un ilgmūžīgām gaismiņu virtenēm, kas kalpos ilgi, neradot atkritumus. Ja gaismiņu virtene ir saplīsusi un to nav iespējams salabot, tad šī virtene tā pat kā citas bojātās elektroiekārtas ir jānodod pārstrādei specializētos videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos vai nolietoto elektroiekārtu savākšanas kastēs tirdzniecības vietās. Tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, jo tās ir videi kaitīgas preces.

Svētku ietvaros radušies atkritumi

Svinot svētkos, neizbēgami rodas atkritumi – dāvanu iesaiņojumi, izlietotie plastmasas iesaiņojumi, vairs nelietojami rotājumi, ēdienu atliekas un citi. Svētu organizēšanas laikā ieteicams iepriekš sarūpēt atkritumu tvertnes sadzīves atkritumiem, vieglajam iepakojumam (plastmasas, papīra un kartona, metāla iepakojumam), kā arī stikla atkritumiem un novietot tos redzamās un ērti pieejamās vietās, lai svētku norises laikā atkritumi nonāktu atbilstošās dalītās vākšanas atkritumu tvertnēs, lai tiktu pārstrādāti otrreizējās izejvielās. Ēdienu pārpalikumi, kā arī augļu un dārzeņu mizas izmetamas bioloģiski noārdāmo atkritumu konteinerā vai piemājas kompostā.

Pēc svētkiem iesakām ieskatīties vortālā www.atkritumi.lv, kurā uzskaitītas un kartē atzīmētas dzīvesvietai tuvākās otrreizējo izejvielu nodošanas vietas. Tur iespējams ērti sameklēt piemērotāko atkritumu šķirošanas laukumu vai dalītās vākšanas konteineru svētku laikā radītiem atkritumiem, parūpējoties, lai tie nonāktu atkārtotā pārstrādē un nekaitētu videi.