Iepriecina 40 seniorus

Starptautiskās organizācijas “Ceļa meklētāji” jauniešiem trešajā Adventē izdevies iepriecināt 40 Alūksnes novada seniorus, kuri vecāki par 80 gadiem. Ar vietējo uzņēmēju atbalstu un jauniešu iniciatīvu sagatavotas dāvanas un viņi apciemoti mājās. Biedrības vadītājs Rihards Lācis par paveikto un cilvēkiem negaidīti sagādāto prieku ir gandarīts, jo ir pārliecināts, ka labo darbu nekad nevar būt par daudz.

Darbība atsākusies

Organizācijā “Ceļa meklētāji” ar jauniešiem – kristīgajiem skautiem – Alūksnē strādā Rihards Lācis. Tā ir starptautiska kristīgā organizācija, kas darbojas teju visās pasaules valstīs. Darbība bija apsīkusi koronavīrusa pandēmijas laikā, bet šovasar atsākās ar aptuveni 400 bērniem un jauniešiem rīkotu nometni. Visa gada garumā nodarbības notika Alūksnes un Apes novada fondā. “Organizācijas darbība paredz biedriem izdarīt kaut vienu labo darbu gada laikā. Jau iepriekšējos gados mēs vecajiem un vientuļajiem sirmgalvjiem nesām Borisa un Ināras Teterevu fonda saziedotās saldumu paciņas. Bijām gandarīti par cilvēkiem negaidīti sagādāto prieku ar dāvanām, iespēju viņiem ar kādu parunāties. Arī jauniešiem tas bija vērtīgi – redzēt, kā dzīvo mūsu seniori, un klausīties viņu dzīves stāstos,” stāsta R. Lācis. Tādēļ “Ceļa meklētāji” nolēma arī šogad iepriecināt seniorus ar dāvanām.

Vēl jaukus svētkus

Lai sarūpētu dāvanas senioriem, R. Lācis pēc atbalsta vērsās pie sava novada uzņēmējiem. Pateicība ikvienam, kurš atsaucās: z/s “Ziemeļi” par tējām, z/s “Zemdegas” un z/s “Auguļi” par medu, veikalam “Gustiņš” par piparkūkām, SIA “MCS Timber” par dāvanu maisiņiem un citu, kā arī paldies Septītās dienas adventistu draudzei, biedrībai “Alūksnes NVO atbalsta centrs” un pašvaldības Sociālo lietu pārvaldei. “Katru dāvanu papildināja mūsu jauniešu pašu lieta svecīte un pašgatavota kartīte ar parakstu. Atvainojiet, ja pieredzes trūkuma dēļ, iespējams, ar kādu no senioriem nesanāca parunāties un paskaidrot, no kurienes šīs dāvanas nāk, bet mēs no savām kļūdām mācāmies un jau nākamajā gadā tās labosim,” saka biedrības pārstāvis.

Šogad jaunieši iepriecināja 40 seniorus vecumā no 80 gadiem, tomēr cer, ka nākamgad ar novada uzņēmēju atbalstu sanāks pārsteigt visus, kuru ir vairāk nekā 200 visā novadā. “Esiet jauki pret saviem tuvākajiem un kaimiņiem! Varbūt kādam tavs sveiciens, apjautāšanās “kā iet” vai kāds sviesta un maizes kukulis no veikala nozīmē ļoti daudz! Novēlu visiem šos gada nogales svētkus pavadīt siltumā un ar saviem mīļajiem!” saka R. Lācis.