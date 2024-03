Gūst starptautisku prakses pieredzi

Ilona Riekstiņa: “Tas ir liels pluss, ka audzēkņi var gūt jaunas profesionālā darba iemaņas un paralēli iepazīt arī kādu valsti.”

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības pedagogi un audzēkņi jau vairākus gadus piedalās “Erasmus+” projektu programmā un apgūst zināšanas citās valstīs. Šoreiz jaunieši ar pavadošajiem pedagogiem atrodas praksēs Vācijā un Kiprā, savukārt maijā apmācībās uz Itāliju un Spāniju dosies skolas pedagogi.

Piedalās kopš 2015. gada

Šogad projektā piedalās divas audzēkņu un divas pedagogu grupas. Audzēkņi dodas kvalifikācijas praksēs uz Kipru un Vāciju, savukārt pedagogi maijā dosies uz Itāliju un Spāniju, lai padziļināti apgūtu angļu valodu un gūtu starptautisku pieredzi skolvadībā. “Mūsu skolā mācās audzēkņi ar funkcionāliem traucējumiem, un tas ir liels pluss, ka viņi var gūt jaunas profesionālā darba iemaņas un paralēli iepazīt arī kādu valsti,” saka Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības angļu valodas skolotāja Ilona Riekstiņa. Skola “Erasmus+” projektos kopš 2015. gada un brauc uz praksēm katru gadu. Audzēkņi, pedagogi un atbalsta personāls šo gadu laikā viesojušies Itālijā, Anglijā, Spānijā, Vācijā, Kiprā, Portugālē, Maltā un citās valstīs.

Šuj gultas suņiem

16. martā sākās Alsviķu teritoriālās struktūrvienības audzēkņu – topošo šūšanas izstrādājumu speciālistu – Viktorijas Konstantinovas, Mudītes Melgalves, Kristīnes Vasiļjevas, Eduarda Ekkerta, Katrīnas Šustikas un grupu pavadošās skolotājas Dinas Avotiņas starptautiskā projekta kvalifikācijas prakses laiks saulainajā Kiprā. “Ceļš bija lielisks. Tikām sirsnīgi sagaidīti un instruēti gan par mūsu ikdienas darba uzdevumiem, gan arī kultūras programmas piedāvājumu. Iekārtojāmies īpašā vietā, kur vienlaicīgi uzturas daudzu Eiropas valstu projekta dalībnieki. Mums ļoti paveicās – Kiprā sācies pavasara karnevālu laiks, un to mēs izbaudījām jau mūsu uzturēšanās pirmajā dienā,” stāsta grupas vadītāja skolotāja D. Avotiņa. Audzēkņiem bija jāapgūst interesanta prakse – viņi šuva gultas bīglu šķirnes suņiem. “Uzdevums nebija vienkāršs, jo jādara viss – no audumu un citu šūšanas materiālu iegādes līdz modelēšanai, krāsu gammas izvēlei un, protams, mīļām domām, kas iešūtas katrā vīlītē, domājot par to suņuku, kas gultiņā gulēs,” stāsta D. Avotiņa un atzīst, ka līdzdalība projektā dod iespēju uzlabot savas svešvalodu zināšanas un pārbaudīt savas prasmes dzīvot ārpus komforta zonas. Audzēkņi Kiprā uzturēsies līdz 30. martam.

Apgūst mehānisko apstrādi

Savukārt 18. martā septiņi skolas audzēkņi un pedagogi Dace Ķimele un Arnis Ezeriņš projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņā uz Vāciju. Šeit audzēkņi uzturējās divas nedēļas. “Ieradāmies uzņēmuma galvenajā mītnē – skaistajā muižā “Gut Wehlitz”. Šī idilliskā vieta atrodas Vācijas pilsētas Škeidicas centrā, 12 kilometru attālumā no Leipcigas. Te ir viss nepieciešamais, sākot no ērtām naktsmītnēm līdz 140 praktikantiem ar ēdamzāli, klubu un atpūtas iespējām. Pieejami arī praktisko apmācību centri, kur ir iespēja darboties un gūt praktisku pieredzi apgūstamajā profesijā, kā arī iepazīt jaunus draugus no visas Eiropas. Šobrīd kopā ar Alsviķu teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem profesionālo izaugsmi pilnveido arī audzēkņi no Serbijas, Rumānijas, Lietuvas, Horvātijas, Bulgārijas un Spānijas,” stāsta Alsviķu teritoriālās struktūrvienības sociālā pedagoģe D. Ķimele.

Jau nākamajā dienā uzsākās audzēkņu praktiskās nodarbības. “Apdares darbu strādnieku puiši Edgars Zelčs, Edgars Dzintars Englants un Sandis Jānis Celmiņš restaurējamai ēkai veica ārējo apdari – tīrīja ķieģeļu apdares šuves un pēc tam tās aizpildīja no jauna. Koksnes materiāla apstrādātāji Ralfs Mūrnieks un Artis Mitrauskis mainīja jumta siltuma izolācijas pārsedzi. Kokapstrādes iekārtu operatoru grupas audzēkņi Ilga Kotova un Arnis Kotovs apgūst CNC pamatus – mehāniskās apstrādes rīku automatizētu vadību,” stāsta D. Ķimele. Vācijā audzēkņi un pedagogi uzturēsies līdz 31. martam.

Praktikanti pateicas par sagatavošanas darbu pedagogiem Ilonai Riekstiņai, Dinai Avotiņai, Daigai Ūdrei, Arnim Ezeriņam, Dacei Ķimelei, Mārim Vizuliņam, Ludmilai Bērziņai. “Paldies arī čaklajām un sirsnīgajām dienesta viesnīcas, medpunkta un skolas ēdnīcas darbiniecēm, skolas sagādniecei par audzēkņu sagatavošanu līdzdalībai projektā,” saka I. Riekstiņa.