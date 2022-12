Fotoattēls par ziedojumu

Ukraiņu biologa, Ukrainas Antarktikas ekspedīcijas pētnieka un fotogrāfa Sergija Glotova fotogrāfijas būs pieejamas par ziedojumu Alūksnes un Apes novada fonda (AANF) labdarības akcijā “Palīdzēsim Ukrainas tautai!”. Ziedot var, gan iegādājoties Ziemassvētku kartīšu komplektu, gan īpašā vienas dienas vienas stundas akcijā “Baltās krāsas kontinents”, kas notiks attālināti.

Fotogrāfiju autors Sergijs Glotovs ir Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Valsts Dabas vēstures institūta muzeja jaunākais pētnieks, kurš jau sešus mēnešus strādā Ukrainas Antarktikas ekspedīcijas sastāvā kā ziemas biologs. Paralēli zinātniskajai darbībai viņš aizraujas ar fotografēšanu. “Veidot sadarbību ar Sergiju Glotovu ieteica ukraiņu skolotāja Olga Istocka, kura patvērumu no kara skartās Ukrainas rada Alūksnē. Viņa zināja, ka fotogrāfs ar saviem darbiem jau piedalījies vairākās labdarības akcijās dažādās pasaules vietās, lai piesaistītu līdzekļus Ukrainas atbalstam. Fotogrāfs izveidojis labdarības fotoizstāžu sēriju “Baltās krāsas kontinents” jeb Ukraina Antarktikā. Sadarbībā ar Sergiju Glotovu esam izveidojuši pat divas akcijas vienam mērķim – ziedojot Ukrainas aizsargu – ievainoto vīru, tēvu, dēlu, atbalstam – ir iespēja iegādāties kādu no Sergija Glotova fotogrāfijām vai Ziemassvētku apsveikuma kartītes ar viņa bildēm no Antarktikas,” stāsta fonda pārstāve Jolanta Baldiņa.

Rivnas kara hospitālim

Abām akcijām mērķis ir viens – vākt līdzekļus Rivnas kara hospitālim medikamentu iegādei, kur ievietoti ievainotie Ukrainas aizsargi. Medikamentu iegādei nepieciešami vairāk nekā 11 277 eiro. Daļa summas jau ir savākta, bet nepieciešami vēl seši tūkstoši eiro. Ziedot var, iegādājoties Alūksnes un Apes novada fondā piecu Ziemassvētku kartiņu komplektu, vai 7. decembrī pulksten 18.00 piedalīties vēl nebijušā Alūksnes un Apes novada fonda akcijā – attālināti, “Zoom” platformā. “7. decembrī vienas stundas laikā varēs pieteikties Sergija Glotova vienas vai vairāku fotogrāfiju izdrukām A3 formātā. Fondam šī būs pirmā pieredze, kad ziedojumu vākšana notiks attālināti. Tā būs jauna pieredze mums visiem – akcijas organizatoriem un ziedotājiem,” teic J. Baldiņa.

Pirmo reizi – attālināti

Noteikumi vienkārši – pieslēgties pasākuma norisei “Zoom” platformā vai “Facebook” profilā norādītajā adresē, iepazīties un izvēlēties sev tīkamāko vienu vai vairākas fotogrāfijas no 15 piedāvātajām un ziedot. “Fotogrāfiju izdrukām varēs pieteikties turpat “Zoom” sarakstē, nosūtīt ziņu “Whatsapp” vai sazinoties ar mūsu komandu telefoniski. Kad fonda kontā saņemsim ziedojumu, fotogrāfiju varēs saņemt klātienē fonda birojā Sabiedrības centrā vai sūtījumā pa pastu,” skaidro J. Baldiņa. Ziedojums sāksies no 20 eiro, bet ziedotājiem būs iespēja ziedot arī vairāk. To varēs darīt, jau piesakoties fotogrāfijai un norādot ziedojuma apmēru. Akciju AANF rīko kopā ar Alūksnes novada pašvaldību un Alūksnes Bērnu un jauniešu interešu centru.

Saite uz tiešsaistes labdarības akciju “Baltās krāsas kontinents”: https://us02web.zoom.us/j/81717238944?pwd=aVp6RjVXMUFXVUxaeFJINXFybG1FUT09

Meeting ID: 817 1723 8944

Passcode: 569867