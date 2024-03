Depozīta sistēmā nodoti 700 miljoni dzērienu iepakojumu

Publicitātes foto

Kopš depozīta sistēmas ieviešanas 2022. gada 1. februārī tirgū laists 931 miljons iepakojumu, bet iedzīvotāji depozīta sistēmā nodevuši jau vairāk nekā 700 miljonus iepakojuma vienību. Depozīta iepakojumu atgriešanas rādītājs joprojām pieaug un 2024. gada pirmajos divos mēnešos (janvāris-februāris) sastāda 86% – šajā periodā atgriezti 92% stikla iepakojuma, 87% PET iepakojuma un 79% skārda iepakojuma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) tāpat turpina darbu pie taromātu tīkla paplašināšanas – kopš š.g. sākuma uzstādīti 8 jauni taromāti, bet tuvāko mēnešu laikā plānots uzstādīt vēl līdz pat 15 jauniem taromātiem.

DIO sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv turpina īstenot ziedošanas iniciatīvu “Ziedo savu depozītu”, sniedzot iedzīvotājiem iespēju novirzīt depozīta maksu par nodotajiem iepakojumiem labdarībai. Iedzīvotāji šī gada pirmajos mēnešos ar taromātu starpniecību noziedojuši 50 738,6 EUR. Vislielākā ziedojuma summa 18 425,9 EUR apmērā tikusi novirzīta Ukrainas atbalstam; dzīvnieku patversmēm ziedoti 17 067,9 EUR, bet trūcīgo senioru atbalstam – 6776,2 EUR. Savukārt jaunajam ziedošanas virzienam – atbalsts smagi slimiem bērniem –, kas taromātos ir pieejams no 2023. gada decembra, cilvēki novirzījuši 16,7% no visas šogad saziedotās kopsummas jeb 8468,6 EUR. Kopumā šī gada pirmajos divos mēnešos iedzīvotāji ziedojuši 1,1% no sistēmā nodoto iepakojumu depozīta maksas.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv , kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram kontos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Informāciju sagatavoja Depozīta Iepakojuma Operators mediju koordinatore Dārta Katrīne Salna.