Dalās apkures sistēmas sakārtošanas pieredzē

Redakcijā vērsās alūksnietis Vidus ielas 7. mājas Alūksnē pilnvarotā persona Dzintars Salaks, kurš dalījās pieredzē, kā veiksmīgi sakārtot novecojušas daudzdzīvokļu ēkas apkures sistēmu. Tāpat viņam ir vairāki jautājumi vietējam siltuma ražotājam par tarifiem un šī pakalpojuma organizāciju.

“Ar attieksmi sākas jebkurš liels vai mazs darbs, iecere, kuru vēlas realizēt sabiedrības ieguvumu labā,” uzsvēra Dz. Salaks, pastāstot savas apsaimniekotās mājas apkures sakārtošanas veiksmes stāstu.

Problēma – ūdens patēriņa starpība

Dz. Salaks bija viens no tiem, kurš no septiņu gadu vecuma Vidus ielas kvartālu sauca par savu Vidus ielas republiku. Tagad viņš tur vairs nedzīvo kopš 18 gadu vecuma. “Tieši tādēļ liels bija mans pārsteigums, kad šīs mājas iedzīvotāji, nespējot veiksmīgi sadarboties ar mājas apsaimniekotāju SIA “Alūksnes nami”, kas izpaudās lielākā vai mazākā mērā ar pakalpojumu kvalitāti un izrakstītajiem rēķiniem, mani uzaicināja sniegt palīdzīgu roku mājas pārvaldīšanā. Piekritu un ar pārliecinošu mājas iedzīvotāju atbalstu pienākumus uzsāku pildīt 2020. gada 11. februārī,” stāsta Dz. Salaks. Iedziļinoties veicamajos pienākumos, viņš atklājis, ka mājas komunālā problēma ir mūžīgā ūdens patēriņa starpība. Gandrīz katru mēnesi bija 16 kubikmetru liels ūdens iztrūkums, kuru sadalīja uz deklarēto iedzīvotāju skaitu. “Šo problēmu atrisinājām, sadarbojoties ar mājas apsaimniekotāju SIA “Alūksnes nami”, visai mājai nomainījām skaitītājus un vieni no pirmajiem Alūksnē uzstādījām elektroniski/attālināti ūdens nolasāmu sistēmu ar iespēju analizēt datus pa minūtēm un stundām diennaktī. Tas sniedza iespēju precīzi un visiem dzīvokļiem reizē nolasīt ūdens kopējo patēriņu. Pēc tā jau četrus gadus starpība nepārsniedz vienu kubikmetru ūdens,” norāda mājas pilnvarotā persona.

Vienojas siltummezgla pārbūvei

2023. gada decembra sākumā Vidus ielas 7. mājas iedzīvotāji, mājas vecākā iedrošināti, piekrita arī siltummezgla pārbūvei/renovācijai un uzsāka to, jo tas bija nokalpojis jau 47 gadus. “Iespēja bija, atsaucās arī ieceres realizētājs –

būvnieks. Projektam nepieciešamā finansējuma 13 592 eiro apmērā pietika no mājas uzkrātajiem finanšu līdzekļiem. Darbus veica SIA “Ozolmājas”. Lielu atbalstu projekta realizācijā sniedza SIA “Alūksnes nami” darbinieki, tās vadītājs Raivis Bisenieks un Konstantins Rakovs. Viņi bija tie, kuri ļāva nešaubīties par gaidāmo rezultātu, iedrošināja veikt un neatlikt siltummezgla renovāciju,” stāsta Dz. Salaks. Īpaši viņš pateicas Armandam Zēmelim un Raivo Krūzam par apkures sistēmas cirkulācijas sistēmas kalibrēšanu un atgaisošanu, kas nav vienkārši paveicams darbs. 2024. gada spelgonī, kad janvārī gaisa temperatūra sasniedza teju – 30 grādus, siltummezgla atjaunošana mājas iedzīvotājiem nelika vilties. “Viss darbojās teicami, par to iedzīvotāju vārdā liels paldies visiem šajā darbā iesaistītajiem. Uzņēmība to paveikt saistīta ar attieksmi pret darbu. To vēroja mājas iedzīvotāji, īpaši seniori, kuriem es esmu pateicīgs par uzticību,” atzīst Dz. Salaks.