Cenu pieaugums

Alūksnes novadā, iespējams, no decembra uz pusi pieaugs centralizētās siltumapgādes tarifs. SIA “Alūksnes enerģija” 13. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa pieauguma projektu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pieaug kurināmā cenas

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām, apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tarifā iekļauj izmaksas, kas nepieciešamas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanai.

“SIA “Alūksnes enerģija” pašlaik piemērotais tarifs ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Tā aprēķins balstīts uz iepriekšējo divu gadu izmaksām. Kopš 2017. gada pieaugums vērojams visās tarifā iekļauto izmaksu pozīcijās, bet būtiskākais cenu kāpums ir kurināmā iegādei,” laikrakstam skaidro SIA “Alūksnes enerģija” pagaidu valdes locekle Gunita Ozola.

Viņa stāsta, ka ik gadu komersants veic šķeldas un granulu iepirkumus jaunajai apkures sezonai. Šogad, veicot iepirkumu, noslēgti jauni kurināmā piegādes līgumi par augstāku cenu, ko plānots piemērot jau no 1. oktobra. “Salīdzinot ar pagājušo gadu, cena šķeldai palielinājusies par 176 procentiem, bet granulām – par 186 procentiem. Līdz ar to izmaksas par kurināmo komersantam palielināsies par 720,8 tūkstošiem eiro gadā. Lielāko daļu jeb 56,6 procentus no uzņēmuma kopējām mainīgajām izmaksām veido izdevumi par kurināmā iegādi, kas tieši ietekmē SIA “Alūksnes enerģija” tarifa palielinājuma nepieciešamību,” atklāj G. Ozola.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai ar lietotāju veiktajiem maksājumiem par saņemto siltumenerģiju segtu kapitālsabiedrības sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, SIA “Alūksnes enerģija” aprēķinājusi un iesniegusi apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifu, to paredzot 84,11 eiro par megavatstundu bez PVN līdzšinējo 55,05 eiro vietā.

Aicina veikt avansa maksājumus

Lai atvieglotu norēķinus par apkuri gaidāmajā ziemas sezonā, SIA “Alūksnes enerģija” aicina siltumenerģijas lietotājus veikt avansa maksājumus. “Tas nozīmē, ka līdz jaunajai apkures sezonai, klients pēc savas izvēles var veikt iemaksu, tādējādi veidojot naudas līdzekļu uzkrājumu. Iemaksātā naudas summa rēķinos parādīsies kā pārmaksa, pie nosacījuma, ja klientam nav uzkrāts parāds. Pretējā gadījumā iemaksāto summu novirzīsim parāda apmaksai. Jaunās apkures sezonas laikā avansa maksājumu veikušajiem klientiem ikmēneša maksājums par siltumenerģiju vai nu nebūs jāveic vispār, ja uzkrātā summa būs lielāka par tekošā maksājuma summas apmēru, vai arī būs jāpiemaksā tikai iztrūkstošā starpība no aprēķinātās maksājuma summas,” aicina G. Ozola.

Patlaban centralizētās siltumapgādes tarifs ir 55,05 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), savukārt piedāvātais tarifs ir gandrīz uz pusi lielāks –

84,11 eiro bez PVN.