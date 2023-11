“Centrālā laboratorija” nedēļu veiks HIV un C hepatīta bezmaksas testus

Turpinot Eiropas HIV un hepatītu testēšanas nedēļu un 1. decembrī sagaidot Starptautisko AIDS dienu, SIA “Centrālā laboratorija” (CL) visās filiālēs aicina iedzīvotājus no 2023. gada 27. novembra līdz 1. decembrim veikt HIV un C hepatīta bezmaksas testus.

Latvijā ikgadēji reģistrē ap 300 jaunu HIV gadījumu. Piemēram, pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 2022. gadā tie bija 279 gadījumi. Bet patiesais skaitlis varētu būt vēl augstāks, jo pārbaudes veic tikai daļa iedzīvotāju. Latvijā divas trīs reizes pārsniedz vidējo HIV inficēšanas līmeni Eiropā. HIV jeb Human immunodeficiency virus, izraisīta infekcija attīstās samērā lēni, bet vīruss pakāpeniski iznīcina par imunitāti atbildīgās asins šūnas un praktiski sagrauj cilvēka imūnsistēmu. Šogad Pasaules Veselības organizācija ir aicinājusi HIV testēšanas nedēļā vienlaikus pārbaudīties arī uz C hepatītu. Arī C hepatīts Latvijā ir plaši izplatīts, un tas ir biežākais no visiem hepatīta veidiem. Ar C hepatītu saslimis cilvēks sākotnēji var justies labi un pat nenojaust, ka ir inficējies. To atklāj tikai vēlāk, veicot laboratoriskos testus.

“Pamazām mūsu sabiedrībā veidojas izpratne par šo abu slimību izraisītajām sekām ne tikai savai, bet arī savu tuvinieku veselībai, kā arī par ārstēšanas iespējām. Lai arī daudziem no mums ir sajūta, ka šīs infekcijas mani skart nevar, dzīves realitāte ir daudz skarbāka un diemžēl šo slimību izplatības līmenis mūsu valstī ir augsts. Vienīgais veids kā atbildēt uz jautājumu, esi inficēts vai nē, ir veikt laboratoriskās pārbaudes. Ja tomēr kāds no testu rezultātiem būs pozitīvs, svarīgi atcerēties, ka pēc konsultācijas vajag obligāti vērsties pie ģimenes ārsta vai cita speciālista, piemēram, infektologa, kas izskaidros turpmāko rīcību”, uzsver Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras asociētā profesore, “Centrālās laboratorijas” valdes locekle Jeļena Storoženko. Viņa arīnorāda, ka pēc Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām pārbaudīties uz C hepatītu vajag regulāri. Bet veikt testu uz HIV vajag reizi gadā ikvienam seksuāli aktīvam cilvēkam. Agrīna diagnostika ļauj pacientiem ātrāk uzsākt ārstēšanu, kas palīdz ierobežot slimību izplatību, saglabāt veselību un nodzīvot pilnvērtīgu mūžu.

Bezmaksas HIV un C hepatīta testēšana īstenosies sadarbībā ar SIA Abbott Laboratories Baltics, kas šo analīžu veikšanai nodrošina nepieciešamos reaģentus un laboratorijas iekārtas. Analīzes var nodot anonīmi.

Ikdienā asinis testēšanai uz HIV un C hepatīta var nodot jebkurā “Centrālajā laboratorijā” Paraugu pieņemšanas punktā ar ģimenes ārsta nosūtījumu, maksājot pacienta iemaksu, vai bez ārsta nosūtījuma, maksājot par pakalpojumu.