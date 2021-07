Būtiskākās dārzkopju problēmas – vecais ūdenstornis un traucējošie peldētāju auto

Foto: Aivita Lizidika

Alūksnes pilsētas kooperatīvās dārzkopības sabiedrībā “Kalnadruvas” notika ikgadējā kopsapulce, kurā ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs, revīzijas komisija un apspriesti dažādi saimnieciskie jautājumi.

Nepieciešams jauns priekšsēdētājs

Viens no galvenajiem jautājumiem, par kuru kopsapulcē sprieda dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” biedri, bija jauna valdes priekšsēdētāja izraudzīšana. Līdz šim sabiedrību vadīja Vladimirs Sviklis, bet viņš bija nolēmis darbu valdes priekšsēdētāja amatā pārtraukt jau ar 30. aprīli. Šim amatam tagad sapulce izvirzīja Valfrīdu Vilku un ar viņa piekrišanu balsojot nolēma viņu iecelt par valdes priekšsēdētāju, ievēlot arī jaunu revīzijas komisiju. Jāpiebilst, ka V. Vilks ir valdes priekšsēdētājs arī dārzkopības sabiedrībā “Sīļi – 1.”

Problēmu daudz

Bez šī, galvenā, jautājuma sapulces dalībnieki apsprieda arī saimnieciska rakstura jautājumus. Piemēram, kāda zemes gabala privātīpašniece bez atļaujas nojaukusi sabiedrības teritoriju ierobežojošo sētu, ko tagad nepieciešams atjaunot, lai pasargātu teritoriju no meža zvēriem.

“Viens no galvenajiem jautājumiem bija arī ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas nepieciešamība. Tāpat jāremontē arī aptuveni 50 gadus vecais ūdenstornis, kas sabiedrības biedriem kalpo jau no pašiem pirmsākumiem. Vēl spriedām par atkritumu apsaimniekošanu un konstatējām, ka neesam izauguši līdz tādam līmenim, lai saprastu, kā pareizi šķirot atkritumus,” laikrakstam stāsta sabiedrības grāmatvede Asja Zālīte.

Tāpat viņa norāda, ka problēmas vasarā sagādā biedrības teritorijā iebraucamais ceļš pie vārtiem. To intensīvi mēdz izmantot alūksnieši, kuri brauc peldēties Sisenītī, bet savus transporta līdzekļus novieto tā, ka tie traucē iebraukšanu un izbraukšanu no sabiedrības teritorijas. “Lai gan atrodamies pilsētā un sabiedrības ielas ir pilsētas pārraudzībā, vēlamies rosināt pašvaldībai atļaut iedzīvotājiem novietot automašīnas tuvējās autobusu pieturas stāvlaukumā. Tāpat daudzi privātīpašnieki neievēro savu teritoriju un mēdz to paplašināt uz ielas rēķina, apgrūtinot pārvietošanos pārējiem,” stāsta A. Zālīte.

Vajadzīgi finanšu līdzekļi

Pašlaik biedrības biedri maksā divus eiro lielu biedra naudu un saimnieciskos izdevumus 28 eiro gadā, taču ar to bieži vien nepietiek plānoto darbu veikšanai. “Šogad biedru naudu un saimnieciskos izdevumus nepalielināsim, jo daudzi šo naudu jau samaksājuši, bet nepieciešamajiem neatliekamajiem darbiem, ja tādi būs, esam nolēmuši iekasēt papildu summu no katra biedrības biedra. Kā būs nākamgad, visi kopā lemsim vēlāk,” norāda grāmatvede.

Dārzkopības sabiedrībā “Kalnadruvas – 1” un “Kalnadruvas – 2” kopumā pašlaik ir 330 biedri.