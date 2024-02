Brūnie konteineri ir klāt!

Imants Bertāns: “Iedzīvotājiem ar bioloģisko atkritumu šķirošanu ies grūti, jo jau pašlaik lielākā daļa nešķiro arī sadzīves atkritumus.”

Būtisks jaunums

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve, nekustamo īpašumu speciāliste Rimma Mellenberga alūksniešus kopīgajā sanāksmē informēja par jaunajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem Alūksnes novadā. Grozījumi likumdošanā paredz, ka no 2024. gada Latvijā ir obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana. Līdz ar to papildus jau esošajiem atkritumu konteineriem pie lielākajām daudzdzīvokļu mājām jau no pagājušās piektdienas, 9. februāra, novietots vēl viens – brūnais konteiners, kas paredzēts tieši šī veida atkritumiem. Bioloģisko atkritumu konteinera uzstādīšanas pienākums kā obligāta prasība gan neattieksies uz visiem. Tie obligāti jāuzstāda pārtikas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī daudzdzīvokļu mājām, kur dzīvokļu skaits ir lielāks par 24. “Jaunie konteineri būs novietoti laukumos pie jau esošajiem, un to izvešana notiks vienu reizi nedēļā,” norāda R. Mellenberga.

Privātmāju īpašniekiem nevajag

Jāuzsver, ka privātmāju īpašniekiem brūnos konteinerus izvietot pie mājām nav obligāts nosacījums. “Individuālo māju īpašnieki bioloģiskos atkritumus var kompostēt savā mājsaimniecībā, par to informējot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Viņiem ir atļauta mājkompostēšana, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai,” norāda R. Mellenberga. Mājsaimniecība, kura veic mājkompostēšanu, par to informē atkritumu apsaimniekotāju SIA “Lautus vide”, kurš apkopos datus un iesniegs tos Vidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram SIA “ZAAO” mājkompostēšanas reģistra veidošanai. Ja personas, uz kurām neattiecas bioloģisko atkritumu konteinera izvietošanas obligātais nosacījums, tomēr vēlas lietot šādu konteineru, par to var vienoties, sazinoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

Samazinās izmaksas

Kā zināms, jau līdz šim, šķirojot atsevišķi plastmasas, stikla un kartona atkritumus, samazinās kopējo nešķiroto atkritumu daudzums, līdz ar ko iedzīvotājiem par tiem jāmaksā mazāk. Aprēķināts, ka, atsevišķi atšķirojot arī bioloģiski noārdāmos atkritumus, ietaupījums būs vēl lielāks. Pareizi un atbilstoši noteikumiem šķirojot bioloģiskos atkritumus, bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksas apmērs ir 60 % no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa. Alūksnes novadā maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir 15,84 eiro par 1 m3 bioloģisko atkritumu (bez PVN).

Jau septiņus gadus

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Lautus vide” valdes loceklis, atkritumu apsaimniekošanas pārstāvis Vidzemes reģionā Agris Markss informēja, ka no 2024. gada veikta uzņēmuma SIA “Pilsētvides serviss” reorganizācija, pārdēvējot to par “Lautus vide”. Uzņēmums pārņēmis visas līdzšinējās SIA “Pilsētvides serviss” saistības un apsaimnieko arī bioloģiskos atkritumus. Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas direktore Rūta Bendere pastāstīja, ka Latvijā vairāki uzņēmumi jau septiņus gadus strādā pie atkritumu apsaimniekošanas projekta “Life” īstenošanas, bet tieši Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija nodarbojas ar bioloģisko atkritumu savākšanu, apsaimniekošanu un pārstrādi.

Spainīši vai maisiņi

Speciāliste ieteica alūksniešiem bioloģisko atkritumu savākšanai un uzglabāšanai dzīvokļos iegādāties speciālus spainīšus ar vāku, kurus ir ērti iztukšot un izmazgājot lietot atkārtoti. Tāpat to var darīt, izmantojot vienkrāsainus papīra maisiņus, kuros savākt atkritumus un ievietot brūnajā konteinerā, jo tie sadalās. Tomēr to visu iespējams organizēt arī centralizēti. Uzsākot dalīto atkritumu vākšanu, liela loma ir namu apsaimniekotājam, kurš ir starpnieks starp atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu un māju iedzīvotājiem. Namu apsaimniekotājs nosaka nepieciešamo konteineru veidu, tilpumu, izvešanas biežumu, konteinera savākšanas veidu, maksu un šķirošanas nosacījumus. Tāpat apsaimniekotājs par mājas apsaimniekošanas līdzekļiem var nopirkt nelielas vienādas tvertnes ar vāku. Par tvertnes nodošanu katrā dzīvoklī iespējams arī ierakstīt līgumā starp dzīvokļa īpašnieku vai lietotāju un namu apsaimniekotāju. To katras mājas iedzīvotāji kopā ar nama apsaimniekotāju lemj atsevišķi mājas sapulcēs.

Krāsa nav noteicošā

R. Bendere pastāstīja, ka brūnā krāsa konteineriem izraudzīta tādēļ, lai tā būtu atšķirīga no līdz šim pazīstamajiem zaļajiem, zilajiem, dzeltenajiem konteineriem. “Krāsa nav noteicošā, svarīgākais ir gaisa plūsma, kas iet šim konteineram cauri, nodrošinot skābekļa pieplūdi, attiecīgu temperatūru un mitrumu, lai ievietotais materiāls jau konteinerā sāktu sadalīties,” skaidro R. Bendere.

Iespējams iegādāties arī zaļos dārza kompostētājus privātmājām. Vien jāapsver, vai tāds ir nepieciešams, jo 1,1 m3 liels maisījuma iepakojums maksā aptuveni 100 eiro. Priekšrocība tiem ir gaisa plūsmas nodrošināšana, iekšējā temperatūra un mitrums, to var novietot tā, lai nepiekļūst grauzēji. Taču iespējams visu izvietot vienkārši pašizveidotā kompostēšanas kaudzē, to norobežojot no apkārtējās vides un grauzējiem. “Vasarā neaizmirstiet šo kompostēšanas kaudzi apliet un apmaisīt, lai notiktu sadalīšanās process,” iesaka R. Bendere. Tikai tādā veidā, dārza atkritumus pārstrādājot, tos var izmantot par labu mēslojumu, kā to dara visā pasaulē.

R. Bendere aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un atgādina arī to, ka atkritumu poligonos, šķirojot atkritumus uz šķirošanas lentēm, ir grūti to paveikt, ja tiem piejaukti šķidrie pārtikas un dārza atkritumi. “Tur vairs nav ne tīra papīra, ne plastmasas, arī stikls ir aplipis, bet, šķirojot atkritumus, mēs arī nešķiroto atkritumu daļu padarām tīrāku,” teica R. Bendere. Cilvēki dažreiz uztraucas, ka visi atkritumi tiek sabērti vienā mašīnā, tad kāda jēga šķirot. Šķirošana notiek atkritumu poligonā, bet atsevišķi sabērtie tomēr ir tīri.

Reaktorā poligonā “Kaudzītēs”

Lai bioloģiski noārdāmos atkritumus kvalitatīvāk pārstrādātu, atkritumu poligonā “Kaudzītes” ar 90 % “Life” projekta finansējumu un uzņēmuma “Kaudzītes” līdzfinansējumu par 17 000 eiro šim nolūkam nopirkts atkritumu pārstrādes reaktors. Tas ir ļoti ērts, jo var sekot līdzi, kā tas maisa, sadala atkritumus, kāda ir temperatūra un mitruma procents. “Šķirot atkritumus ar rokām nav patīkams darbs, tādēļ bija nepieciešams šāds reaktors, lai šo darbu atvieglotu. Pārējie atkritumi nonāk poligona kompostēšanas laukumos,” teica R. Bendere.

Sabiedrība jāinformē regulāri

“Alūksniešiem vēl ļoti daudz jāmācās, lai šķirotu atkritumus, tikai tad mēs sasniegsim vēlamo rezultātu. Mēs katrs radām atkritumus, tādēļ jābūt atbildīgam par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu, ievērošanu, lai dzīvotu zaļākā vidē,” teica pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Viņš informēja, ka pašlaik uzsācies apvienošanās process, kad atkritumu poligonu “Kaudzītes” Litenē nelikvidēs, bet tikai teorētiski pievienos poligonam “Daibes” Cēsu novadā. I. Berkulis novērojis, ka cilvēki pašlaik nelabprāt šķiro atkritumus, nemāk to darīt, bet uzsver, ka viņus par to vainot nedrīkst. “Cilvēki nemitīgi jāinformē par atkritumu pareizu šķirošanu. Arī mums, pašvaldībai, tas ir regulāri jādara, sākot ar bērniem, skolēniem, vecākiem, ēku apsaimniekotājiem. Tikai tad mēs varam panākt to pozitīvo rezultātu, ko mums uzstādījusi arī Eiropas Savienība,” sacīja I. Berkulis. Viņš atgādināja, ka pilsētā ar Eiropas fondu līdzekļiem izveidots dārza atkritumu šķirošanas laukums, pašvaldība organizē arī akcijas, kad gan dārza, gan lielgabarīta atkritumus iespējams nodot arī par brīvu.

Uzziņai

Līgumi par bioloģisko atkritumu konteineru uzstādīšanu Alūksnē tiek slēgti pakāpeniski, novietošanu, tilpumu un izvešanu. Iesniegumus par to rakstīt un līgumus aicināti slēgt daudzdzīvokļu māju pilnvarotie vai apsaimniekotājs, vēršoties Rūpniecības ielā 8f, Alūksnē, SIA “Lautus vide” Klientu apkalpošanas centrā. Arī tiem iedzīvotāji, kuriem konteinera uzstādīšana nav obligāta un viņi to nedarīs, jāpiezvana uzņēmumam vai jāraksta iesniegums, ka viņi apņemas bioloģiski noārdāmos atkritumus apsaimniekot paši un konteiners nav nepieciešams.

Bioloģisko atkritumu konteinera uzstādīšana ir obligāta:

■ Pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem, ja bioloģisko atkritumu apjoms nedēļā ir 80 litri vai vairāk;

■ Sabiedriskās ēdināšanas jomas uzņēmumiem Alūksnes pilsētā;

■ Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Alūksnes pilsētā ar 24 vai vairāk dzīvokļiem;

■ Daudzdzīvokļu mājām ārpus pilsētas ar 24 vai vairāk dzīvokļiem, ja bioloģisko atkritumu apjoms nedēļā ir 80 litri vai vairāk.