Bērns un nauda – kā sākt mācīt finansiālo atbildību

Prasme gudri rīkoties ar naudu, apzināties tās vērtību un veikt iekrājumus ir viena no

noderīgākajām, ko apgūt jau bērnībā. Dzīves laikā šī prasme sniegs praktiskus

ieguvumus un ļaus pieņemt veiksmīgus finanšu lēmumus.

“Tieši vecākiem ir būtiska loma bērnu iemaņās apieties ar naudu, lai vēlāk veicinātu viņu

finansiālo stabilitāti dzīves laikā. Ar bērniem ieteicams jau savlaicīgi, jau agrā vecumā, runāt

par naudu – ikdienas pirkumiem, izdevumiem un to apmēriem, kā nauda tiek pelnīta, kā arī

par krāšanu, kā pamatu ņemot ģimenes budžetu un finanšu paradumus. Tas palīdzēs jau

iespējami agri bērnos attīstot izpratni par to, kā nauda “strādā” un tās vērtību. Nereti vecāki

pārrunā finanšu jautājumus tikai tad, kad bērns ir neapdomīgi rīkojies ar naudu, bet ieteicams

šos jautājumus integrēt ikdienā, lai bērns arī justos iesaistīts ģimenes budžeta veidošanā,”

norāda “Luminor” bankas finanšu eksperte Jekaterina Ziniča.

Naudas taupīšana un sava budžeta veidošana

Papildus ikdienas vajadzībām mēs visi vēlamies sevi palutināt ar kādu lielāku pirkumu, taču

tam bieži vien ir jāiekrāj – tieši tāpēc ir svarīgi šo prasmi apgūt jau bērnībā. Ja atvase izsaka

vēlmi pēc jaunas rotaļlietas vai cita dārgāka pirkuma, mudiniet bērnu iekrāt pašam. Tam

palīdzēs ļoti vienkārša iekrājumu plāna sagatavošana, pēc kura vadoties, bērns var ietaupīt

naudas summas, piemēram, no savas kabatas naudas vai uzdāvinātas naudas.

Arī regulāra kabatas nauda ir labs veids, kā bērnam mācīt naudas vērtību, kā to apzinīgi

tērēt un ietaupīt. Pat ja dažreiz kabatas nauda tiek ātri iztērēta, tādējādi attālinot mērķa

sasniegšanu, arī šī ir svarīga mācība. Tāpat eksperte skaidro, ka ir svarīgi bērnam sastādīt

tēriņu un ienākumu dienasgrāmatu, kurā pierakstīt veiktos izdevumus no saņemtās kabatas

naudas vai ietaupījumiem. Dienasgrāmata palīdz analizēt tēriņus, liekot pamatus bērna

spējai nākotnē budžetēt savus ienākumus – katra mēneša beigās to kopīgi ar bērnu

ieteicams pārrunāt.

Spēle kā pamats ieguldījumiem

Papildus prasmei iekrāt ir svarīgi jau laikus bērnu iepazīstināt ar ieguldīšanu un tās

principiem, tādā veidā veicinot apņēmību un plānošanas prasmes. Tam sākotnēji nav jābūt

nekam sarežģītam – sākt var ar vienkāršu vingrinājumu. Ja bērnam izdosies saglabāt savu

kabatas naudu līdz kādam konkrētam datumam x, tad kabatas nauda tiks palielināta ar

summu x. Bet ja nauda netiks tērēta vēl 5 dienas, tad saņemtā summa papildus esošajai

kabatas naudai būs x + y.

Pirmie soļi “uzņēmējdarbībā”

Nereti bērni ir uzņēmīgi un izdomas bagāti, un šo radošumu var izmantot, mudinot bērnu

nākt klajā ar saviem risinājumiem, lai nopelnītu naudu. Piemēram, var tirgot kaut kādas

preces “dārza izpārdošanā”, tādā veidā ļaujot uzņemties atbildību un iniciatīvu, vecākiem

esot mentoram nevis priekšniekam. Ja bērnam ir talants šūt vai tamborēt – arī šos talantus

var izmantot, pārdodot rokdarbus kaimiņiem vai draugiem vai sarīkojot nelielu gadatirdziņu

tuvākajiem.

Savukārt mazākiem bērniem var dot pirmos atbildīgos uzdevumus, piemēram, iepirkties –

veikalā iegādāties maizi vai pašam samaksāt par savu saldējumu. Pirms tam gan ieteicams

situāciju izspēlēt mājās, rotaļājoties veikalos, lai pirmajā reizē īstā veikalā ir mazāks

apjukums.

Labs skolotājs rāda piemēru

Tikpat svarīgi, kā mācīt un dot padomus sava bērna izaugsmei, ir arī rādīt labu piemēru.

Vecākiem ir jāpārdomā, vai paši spēj izvirzīt ilgtermiņa finanšu mērķus, pieturēties pie

uzkrājumu plāniem un ieguldīt savā nākotnē. “Ir svarīgi par šīm tēmām rosināt kopīgas

sarunas ģimenē, lai analizētu un potenciāli mācītos no kļūdām. Kopīgi definējot finanšu

mērķus un pie tiem pieturoties, ģimene var strādāt komandā,” stāsta finanšu eksperte.

