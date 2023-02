Bejas pamatskola aktīvāko skolu reitingā

Apzinoties mūsdienu darba tirgus attīstības tendences, kur arvien lielāka nozīme ir zināšanām informātikas tehnoloģiju jomā un loģiskās domāšanas attīstībai, skolu un skolēnu interese par šo jomu pieaug ik gadu. Šogad starptautiskajā informātikas un loģiskās domāšanas konkursā “Bebr[a]s” dalībnieku skaits Latvijā bija rekordliels. Alūksnes novada Bejas pamatskola ir bijusi visaktīvākā šajā informātikas konkursā skolēniem.

Ik gadu labākie skolēni dažādās vecuma grupās demonstrē savu loģiku, attapību, zināšanas matemātikā un informātikā, piedaloties mācību olimpiādēs. Taču iespēja piedalīties šajās olimpiādēs ir tikai tiem skolēniem, kuri konkrētajos mācību priekšmetos saņēmuši izcilu novērtējumu. “Bebr[a]s” konkurss atšķiras ar to, ka tajā aicināts piedalīties ikviens 4.-12. klašu skolēns, neatkarīgi no sekmēm. Šogad konkursā piedalījās 27 764 skolēnu.

Konkursa laikā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina uzdevumus, kas interesantā veidā prezentē dažādus informātikas pamatprincipus un teorijas. Kopš 2016. gada konkursa norisi Latvijā nodrošina Ziemeļvalstu lielākais IT uzņēmums “Visma”.

Noslēdzoties konkursam, jau piekto gadu apkopots Skolu indekss. Tas atspoguļo aktīvākās skolas, kas veicina jauniešu interesi par konkursu un iegulda papildu darbu skolēnu prasmju attīstīšanā. Skolu indeksā tiek apkopotas skolas nevis pēc to rezultātiem konkursā, bet gan aktivitātes, veicinot skolēnu iesaisti konkursā, tādējādi vairojot savu audzēkņu interesi par informātiku un datorzinātnēm.

“Visma” Latvijas Skolu indeksa augšgalā nonāk salīdzinoši nelielas reģionu skolas, līdz ar to šis reitings palīdz novērtēt centību un šo skolu pedagogu ieguldīto papildu darbu. Šogad 100 aktīvāko skolu sarakstā iekļuvušas skolas, kuras iesaistījušas vismaz 25% savu skolēnu, bet aktīvāko skolu TOP3 šogad veido skolas, kuras dalībai konkursā motivējušas gandrīz katru jeb vismaz 94% 4. – 12. klašu vecuma grupas skolēnu savā skolā.

Visma” Latvijas Skolu indeksa TOP 10 * Nr. Skolas nosaukums Pašvaldība % no skolēniem piedalījās Bebr[a]s 1 Bejas pamatskola Alūksnes novads 100% 2 Cēsu 1. pamatskola Cēsu novads 97% 3 Vārmes pamatskola Kuldīgas novads 94% 4 Smiltenes novada speciālā pamatskola Smiltenes novads 93% 5 Jauno Līderu vidusskola Līgatne, Cēsu novads 93% 6 Siguldas 1. pamatskola Siguldas novads 93% 7 Kārsavas vidusskola Kārsavas novads 91% 8 V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola Kuldīgas novads 89% 9 Staiceles pamatskola Limbažu novads 89% 10 Zasas vidusskola Jēkabpils novads 89%

Aprēķins veikts ņemot vērā kopējo skolēnu skaitu skolās ar vismaz 20 skolēniem no 4. līdz 12. klasei un to, cik procenti no tiem piedalījās konkursā Bebr[a]s 2022. Aprēķinam izmantoti IZM dati par izglītojamo skaitu pa klašu grupām izglītības iestādēs, 2022./2023.m.g.