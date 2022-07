Atbildība par cigarešu filtriem

pixabay.com

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas

2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu

panta 1. punkta, 8. punkta un 9. punkta prasību pārņemšanu Latvijas

Republikas normatīvajos aktos atbilstoši Plastmasu saturošu izstrādājumu

patēriņa samazināšanas likumam, ir izstrādāts un pašlaik ir saskaņošanas

procesā Ministru Kabineta noteikumu projekts “Ražotāja paplašinātās

atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi”,

kurš, stājoties spēkā, uzliks par pienākumu ražotājiem pašiem izveidot vai

iesaistīties izveidotā ražotāju paplašinās atbildības sistēmā (turpmāk RAS).

Gaidāmās izmaiņas attiecināmas uz virkni vienreizlietojamiem plastmasu

saturošiem izstrādājumiem un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem, kas nozīmēs

papildu izdevumus to ražotājiem.

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums nosaka, ka

ražotājiem, kas laiž tirgū mitrās salvetes, balonus un plastmasu saturošus zvejas rīkus,

no 2024. gada 31. decembra ir jāizveido RAS vai arī jāpiedalās RAS sistēmā, lai būtu

nodrošināta šo plastmasu saturošo izstrādājumu uzskaite un to radīto atkritumu

atbilstoša apsaimniekošana. Minētās izmaiņas vēl ātrāk skars tabakas izstrādājumu

ražotājus – tabakas izstrādājumiem ar filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai

kopā ar tabakas izstrādājumiem, ir jāizveido vai jāpiedalās RAS jau no 2023. gada 5.

janvāra.

Turpmāk RAS komersantam būs jānodrošina plastmasu saturošu izstrādājumu radītā

piegružojuma savākšana un savākto atkritumu apsaimniekošana, izmaksu segšana

pašvaldībai par publiskās vietās veiktu plastmasu saturošu izstrādājumu vides

piegružojuma savākšanu un savākto atkritumu apsaimniekošanu, kā arī papildus

jānodrošina šādu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas infrastruktūras izveide

un uzturēšana, kā arī jāinformē patērētāji par plastmasas negatīvo ietekmi uz vidi.

Pašlaik valsī izveidotās RAS neapsaimnieko nevienu no nosauktajiem

vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem vai plastmasu saturošiem

zvejas rīkiem. Kā arī šo izstrādājumu un rīku ražotājiem nav bijušas papildu izmaksas

šādu RAS uzturēšanā.

SIA “Zaļā josta” ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā

projekta LIFE Waste To Resources IP “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās

ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas

koncepciju“ īstenošanu. Projekts tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 20 citiem nozares sadarbības

partneriem.

Izvērtēs un izstrādās

SIA “Zaļā josta” projekta ietvaros piedalīsies divu aktivitāšu īstenošanā: projekta

ietvaros kopā ar citiem sadarbības partneriem izvērtēs un izstrādās ieteikumus ražotāja

atbildības sistēmas modeļa ieviešanai Latvijā attiecībā uz tabakas izstrādājumu ar

filtriem, un filtriem lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, ar mērķi panākt

situācijas uzlabošanos un mazināt piesārņojumu no cigarešu izsmēķiem, meklēt

piemērotākos risinājumus, kas motivē cilvēkus izmest cigarešu izsmēķus sadzīves

atkritumu konteinerā. Projektā paredzēts pētīt patērētāju uzvedību un modelēt

uzvedības maiņu, izveidojot preventīvu infrastruktūru divu pašvaldību pilotteritorijās

un veikt visaptverošu sabiedrību uzrunājošu, izglītojošu un informējošu kampaņu.

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un

aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE

Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas

Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras. Projekta

galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites

pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu,

pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam

noteiktos pasākumus.

SIA “Zaļā josta” kopējais projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 301 009 euro,

no šīs summas EK LIFE programmas finansējums ir 181 205 euro, Valsts reģionālās

attīstības aģentūras valsts budžeta līdzfinansējums ir 90 603 euro un SIA “Zaļā josta”

finansējums ir 30 201 euro .

Uzziņai:

Kopumā Latvijā patēriņam 2019. gadā nodoti 1 900 miljoni cigarešu vienību, tādejādi

vidēji radīto atkritumu daudzums no cigarešu filtriem ik gadu veido ~394 492 kg.

Šobrīd visas Eiropas Savienības dalībvalstis strādā pie RAS tabakas izstrādājumiem ar

filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, izstrādes

un ieviešanas. Līdz šim Francija ir vienīgā dalībvalsts, kurā RAS tabakas

izstrādājumiem ar filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas

izstrādājumiem, ir izveidota un darbojas. Francija cīņu ar izsmēķu radīto vides

piesārņojumu sākusi 1975. gadā, bet 2022. gada februārī apstiprināta valsts mēroga

stratēģija vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi mazināšanai,

patēriņa mazināšanai un pārstrādes veicināšanai.