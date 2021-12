Atbalsta piemiņas vietas izveidi

Smiltenes novada pašvaldības dome atbalsta piemiņas vietas pie Amatas stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju deportējamiem 1318 cilvēkiem. Domes sēdē lēma piešķirt 1820 eiro piemiņas vietas izveides turpmākajām kārtām.

Arī Apes novada dome iepriekš atbalstīja vietas izveidi un februārī piešķīra finansējumu 200 eiro.

Šogad 14. jūnijā pie Amatas stacijas tika atklāta piemiņas vieta, kas atgādina par laiku un cilvēkiem, kuri 1949. gada martā tika izvesti no Amatas stacijas uz Sibīriju. Piemiņas vieta atrodas blakus bijušajai dzelzceļa līnijai, kas pārveidota par zaļo dzelzceļu jeb kājāmgājēju un velo celiņu.

Pēc projekta pabeigšanas centrālais elements būs 1318 dažāda izmēra un nokrāsas metāla stabiņi. Katrs no tiem simbolizēs kādu 1949.gada 25.martā no toreizējiem Cēsu un Alūksnes apriņķiem aizvestu cilvēku. Uz katra stabiņa būs izsūtītā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pagasts – no kuras vietas izsūtīts. Lai tiktu īstenota iecere par 1318 stabiņu uzstādīšanu, ikviens joprojām tiek aicināts ziedot piemiņas vietas pilnīgai izveidei. Ziedošana projektam turpināsies, līdz viss būs paveikts.

Foto: amatasnovads.lv