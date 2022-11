Apgūst veseluma mākslas metodi

Aizvadīta konference “Veseluma māksla darbā ar jauniešiem”, kurā aplūkotas dažādas inovatīvas metodes darbam ar jauniešiem. Viena no tām – veseluma kartes izveidošana.

Nevis labot, bet izprast

Alūksnes un Apes novada fonds sadarbībā ar partneriem no Rumānijas un Kipras īstenojis Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansētu stratēģiskās partnerības projektu “Veseluma māksla – inovatīvas pieejas un prakses mazaizsargātu jauniešu iekļaušanai”. Ilze Zvejniece – Laumane, koučs, mācīšanās fasilitatore un projekta “The Art of Wholeness” vadītāja, skaidro, ka veseluma māksla ir izpratne un visa pieņemšana. Tā ir metode, kurā pieņemam to, kas notiek apkārt, vērot visu dzīvi kā kopumu, kā viena lieta ietekmē otru. Tajā svarīgi iepazīt gan sevi, gan otru cilvēku. Veseluma māksla ir apjaust visu un neizslēgt arī sevī ko negatīvu, bet padarīt to izprotamu, nevis kā ko izslēdzamu. “Veseluma māksla māca ļauties plūdumam, neloģiskumam, sajūtām. Būt klātesošiem un paņemt no katras pieredzes ko sev piemērotu un vajadzīgu. Tā arī veidojas no būšanas dabā un tās procesu vērošanas, izjušanas. Tieši tāpat mēs varam uztvert un vērot sevi un līdzcilvēkus. Raksturojot dabas parādību vai objektu, mēs varam raksturot arī sevi un citu. Mēs varam sevi spoguļot dabā,” uzsver I. Zvejniece – Laumane. Veseluma māksla var palīdzēt darbā ar mazaizsargātajiem jauniešiem, jo šīs pieejas pamatā ir skatīšanās uz bērniem un jauniešiem nevis kā uz problēmu vai izaicinājumu pilnu paaudzi, bet gan kā uz indivīdiem, kuri nav jālabo, bet ir jāizprot.

Nekautrēties runāt par ķermeni

Lelde Gusta, māksliniece, dažādu ideju koordinatore un projekta “The Art of Wholeness” veidotāja uzsver, ka mākslas kopīga veidošana ir līdzeklis kā iesaistīt dažādas iedzīvotāju grupas. “Ir jāļaujas procesam un jāļaujas sajūtām, kādas šis process sniedz,” teic L. Gusta. Viena no metodēm ir tā dēvētā četru debespušu metode. “Šķautnē atrodas ziemeļu puse, kurā ir ziema, aukstums, noslēgšanās, rūpes par sevi. To dēvē arī par lolojošo radošo pieaugušo. Šis aspekts ļauj parūpēties par sevi un citiem, kā arī radīt un ieviest dzīvē radošas idejas. Katram cilvēkam ir šīs kvalitātes un prasmes, lai parūpētos par sevi un citiem, kā arī būt cieņpilnam gan pret sevi, gan citiem,” stāsta L. Gusta.

Savukārt otra debespuse ir dienvidi

– kas silts, bezrūpīgs un ziedošs. Vasaras kvalitāte ir būt ķermenī. “Tieši šī daļa mūsu sabiedrībā, it īpaši pēcpadomju sabiedrībā, ir noklusēta. Mēs kautrējamies runāt par ķermeni, seksualitāti. Šī puse ir par mežonīgo pirmdzimto, saslēgšanos ar to. Mēs nereti esam iemācīti, ka milzīgā kaisle mūsos ir kas negatīvs, kas slēpjams. Tā ir liela mūsu sabiedrības problēma, jo mums ir mācīts apslēpt savu dabiskumu,” teic I. Zvejniece – Laumane. Viņa arī uzsver, ka tieši skolā šī izpausme nereti tiek apspiesta, jo cilvēkam ir iemācīts pareizi kustēties, piemēram, dejās, bet vēlāk dzīvē cilvēks var kautrēties ļauties savam ķermenim un dejot, kā ķermenis liek. Strādāšana ar šo šķautni liek apzināties savas sajūtas un mācīties nekaunēties par to. “Tās apzināšana palīdz arī nekaunēties par to, kas tu esi, justies ērti savā ķermenī,” pauž I. Zvejniece – Laumane.

Saistās ar mākslu un iedvesmu

Trešā debespuse ir austrumi, kas saistās ar jaunu dienu, jaunu sākumu. “Austrumi ir arī pavasaris, kad nokūst sniegs un sāk plaukt lapas. Ar to saistās bērni, kuri nav vēl piepildīti ar pasaules smagumu. Psihologs Bils Plotkins šo daļu nosauc kā viedo vientiesi. Tas var šķist neloģiski, taču viedums ir arī ļauties bērnišķīgumam,” teic I. Zvejniece

– Laumane. Šī dzīves kvalitāte palīdz sajust vieglumu arī visgrūtākajās dzīves situācijās un saskatīt skaisto. “Kad biju Libānā, kara bēgļu nometnē, tur autobusā sastapos ar kaut ko gluži pretēju kara šausmām – autobusā visi dejoja! Šis ir paradokss, ka valstī, kurā iet tik smagi, ir tik jautri cilvēki,” uzsver I. Zvejniece – Laumane.

Ceturtā debespuse ir rietumi. Tā saistās ar rudeni, miglu, saules aiziešanu. “Tā ir saikne ar mākslu un iedvesmu. Tumšajos vakaros ir vairāk laika pavadīt ar sevi un gribas pat radoši izpausties,” stāsta L. Gusta. Tā palīdz apjaust arī to, ka tas, ko mīlam citos, ir arī mūsos. Bērniem un jauniešiem šīs šķautnes apzināšanās palīdz izpausties un atklāt sevī arī dažādus talantus. Šādas kopīgas kartes izveidošana palīdz izzināt sevi un sev apkārt notiekošo un caur šo metodi arī mazākaizsargātie jaunieši var rast resursus sevī, izzināt sevi un uzņemties pilnu atbildību par sevi.