Amatu māja – kopienas sirds

Ilze Kaktiņa: “Daudziem no darbiem, kas man šobrīd uzticēti, kādreiz esmu stāvējusi līdzās.”

Apē pagājušajā gadā piepildījās kāds ilgi lolots sapnis – saimniecības ēka aiz Apes Kultūras centra pārtapa skaistā un mūsdienīgā vietā, kam deva nosaukumu Apes Amatu māja. Nu arī izvēlēta jaunās mājas saimniece jeb vadītāja – apeniete Ilze Kaktiņa.

“Šis nams būs Apes pilsētas un Apes pagasta kopienas sirds. Mūsu telpa, kur satiekas senās kultūras tradīcijas ar mūsdienām, kur caurvijas amatu prasmes apgūšana un saglabāšana no paaudzes paaudzē, vieta, kur būt, sarunāties, diskutēt, redzēt un darīt, lai apkārtne kļūtu atpazīstamāka, uzņēmējdarbībai draudzīgāka un iedzīvotājiem dvēseliskāka. Šī ir mūsu māja, kur vietējiem ļaudīm un viesiem stiprināt piederību Apei, Smiltenes novadam un Latvijai,” vīzijā par Amatu māju dalās I. Kaktiņa.

Plašs darba lauks

“Amatu mājā jūtos labi,” sarunu iesāk Apes Amatu mājas vadītāja Ilze Kaktiņa. Lai arī nostrādātas vien divas nedēļas, viņa jūt, ka izvēle ir bijusi pareiza un jaunā darba vieta kļuvusi par viņai svarīgu un mīļu vietu. “Pirmās darba nedēļas bija ļoti saspringtas, jo bija jāsaprot darāmais un tā apjoms. Šobrīd – ir iedvesmas un domu lidojums, kā māju padarīt dzīvu un visiem pieejamu. Gribētos, lai uz amatu māju visi nāk ar prieku, darbojas, apgūst dažādas prasmes, izglītojas, pilnveidojas un vienkārši ļoti labi pavada savu brīvo laiku,” saka I. Kaktiņa. Amatu mājas vadītāja pārziņā ir arī darbs ar tūristiem, viesu uzņemšana Elīnas Zālītes memoriālajā mājā, uzņēmējdarbību veicinošu aktivitāšu organizēšana, tajā skaitā arī amatnieku tirdziņu un pārrobežas lielo gadatirgu rīkošana. “Darba lauks ir plašs, un darāmā ir daudz. Tomēr ne mirkli neesmu šaubījusies par savu izvēli un zinu, ka, strādājot komandā, mums viss izdosies. Patiesībā, daudziem no darbiem, kas man šobrīd uzticēti, kādreiz esmu stāvējusi līdzās. Ja ne pati organizējusi, tad bijusi viena no darītājiem. Piemēram, kā sabiedrisko attiecību speciāliste domē, biju tirgus organizatoru darba grupā, piedalījos pilsētas svētku plānošanā, diskutējusi par tūristu piesaisti. Līdz ar to daudzas lietas man šobrīd ir jau zināmas,” saka I. Kaktiņa.

Jāpieņem pārmaiņas

“Es vienmēr ticēju, ka mums Amatu māju izdosies izveidot. Uz to gāja ļoti apzināti un mērķtiecīgi soli pa solim. Ceļš nebija viegls, pagāja vairāki gadi, tomēr šodien, esot šeit, ir liels prieks. Taču nekad nedomāju, ka te būs mana darba vieta un varēšu piedalīties amatu mājas notikumu veidošanā,” teic viņa. I. Kaktiņa pēc teritoriālās reformas divus gadus strādāja Smiltenes novada pašvaldībā, un viņas darba vieta fiziski atradās gan Smiltenē, gan Apē. “Pagājušā gada vasarā pieņēmu lēmumu aiziet no darba. Esmu pateicīga, ka man bija iespēja padzīvot mierā un klusumā, savās domās. Šis laiks man ļāva apjaust ļoti daudzas lietas. Laika gaitā cauri dzīves pieredzei, cilvēki pārtop un mainās. Pārmaiņas var pieņemt un var arī nepieņemt. Es pieņēmu! Turklāt tās cilvēkam nāk par labu, lai arī sākumā varbūt tā nešķiet. Esmu pārliecināta, ja dzīvoju Apē, tad esmu gatava kopā ar visiem darīt un īstenot paliekošas lietas, šeit, mūsu pilsētā. Tādēļ nolēmu pieteikties Amatu mājas vadītāja vakancei,” stāsta I. Kaktiņa.

Vieta, lai darītu

“Vēlos, lai katrs, ienākot Amatu mājā, sajustu vēlmi darīt. Katram šī vēlme var būt savādāka, jo šī vieta ir visiem. Te jau šobrīd tiekas bērni un jaunieši, kur otrajā stāvā izveidota tikšanās telpa. Te var satikties Apes pilsētas vai pagasta iedzīvotāji, esošie un topošie uzņēmēji un ikviens pilsētiņas viesis, kuram ir vēlme atnāk, darboties, pilnveidoties,” stāsta I. Kaktiņa. Šobrīd aktīvākie ir tieši amatnieki, jo dažādi roku darbi Apē turēti godā visos laikos. Vien līdz šim katrs adīja, auda, tamborēja vai šuva savās mājās vai Apes tautas nama otrajā stāvā, bet tagad ir iespēja to darīt plašajās telpās Amatu mājā. Tā, piemēram, katra mēneša pirmajā piektdienā uz tikšanos sanāk visi aktīvie pilsētas un pagasta amatnieki, lai pārrunātu aktualitā-

tes, darītu kopā un arī mācītos cits no cita. Izveidota arī amatnieku studija “Ape”. “Ļoti novērtēju Kultūras centra vadītājas Ilvas Sāres līdzšinējo darbu amatnieku apzināšanā un arī kopienas veidošanā. Šo ceļu turpināsim iet kopā,” teic I. Kaktiņa un skaidro, ka Apes Amatu māja ir apakšstruktūra Apes Kultūras centram. Kamēr vadītājs nebija atrasts, šo darbu veica I. Sāre, un tieši viņa apzināja vietējos amatniekus un apvienoja viņus studijā.

Iemācīties ko jaunu

Katru piektdienu tiekas audējas Andas Plaumas vadībā. Tur godā seno aušanas arodu – auž deķus, grīdceliņus, segas, kā arī māca to darīt citiem. I. Kaktiņa atklāj, ka plānots organizēt nodarbības Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēniem, jo ir pārliecināta – jaunie ir jāieinteresē apgūt arodu. “Šobrīd audējas tiekas piektdienu rītos, bet ar martu plānojas vēl viena tikšanās – kādas darba dienas vakarā. Savukārt katru otrdienas vakaru te rosās Andas Sutugovas vadītais adītāju pulciņš. Liels prieks, ka dalībnieku skaits arvien palielinās un iesaistās arī skolnieces. Amatu māja ir vieta, kur darīt ne vien tikai to, ko jau prot, bet meistarklasēs pie speciālistiem varēs iemācīties ko jaunu un apgūtās prasmes turpināt jau savā pulciņā Amatu mājā. Tā, piemēram, februārī ik svētdienu varēs apgūt lakatu darināšanu uz rāmja Santas Meleces vadībā. Savukārt, kad lakati būs noausti, interesentus aicināsim apgūt dubultcimdu, kas nēsājami uz abām pusēm, adīšanu kopā ar Ingu Dauguli. Pirmā nodarbība 3. martā. Aprīlī varēsim apgūt adatu pinumu tehniku kopā ar Madaru Briedi.”

Lekcijas un noskaņu koncerti

“Amatu mājā plānots organizēt arī izglītojošas lekcijas. Pirmā lekcija notiks martā – ainavu dizainere Vineta Radziņa vadīs lekciju par dārza ierīkošanu. Savukārt Apes Kultūras centra virtuvē aicināsim apgūt ukraiņu tradicionālo ēdienu meistarklasi, ko vadīs ģimene no Ukrainas, Olga ar dēlu, kuri pirms diviem gadiem ieradās Apē. Olgu esam iepazinuši kā ļoti saimniecisku un lielisku pavāri, viņa mums labprāt iemācīs pagatavot vareņikus un pastāstīs par ukraiņu tradīcijām, virtuvi. Savukārt aprīlī dāmām būs meistarklase skaistumkopšanā – varēs apgūt grima klāšanas tehniku, ļauties sievišķībai un sirsnīgām sarunām.” Mājas pirmajā stāvā ir izstāžu zāle. Vairākas izstādes jau notikušas un, kā teic I. Kaktiņa, iedzīvotāju interese un atsaucība ir liela – nāk gan pieaugušie, gan bērni. Iespēju apskatīt izstādes izmanto arī pirms un pēc pasākumiem Kultūras centrā. Arī šobrīd apskatāmas divas izstādes – Ingrīdas Rutkas personālizstāde “Visums un caurumi” un Rīgas Tehniskās universitātes veidota izstāde “Jaunie arhitekti Latvijai”. Februārī atklāsim Apes un Vidagas sveču meistaru izstādi “Kamēr liesmiņa plīvo”, savukārt Apes tautas nama mazajā zālē būs skatāma Daigas Melnaces personālizstāde “Es nolēmu TEV prieku dāvināt”. I. Kaktiņa stāsta, ka aprīlī būs pašu amatnieku, audēju, adītāju un citu meistaru izstāde “Latvijas daba krāsās un ritmos”. Vēl plānots organizēt sarunu vakarus, noskaņu mūzikas vakarus, arī dzejas pēcpusdienas. Pirmā saruna 7. martā ar Valdi Melderi “Viņš un viņa”.