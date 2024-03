Alūksnes slimnīcas pastāvēšanai draudus nesaskata

Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi Veselības ministrijas sagatavoto ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstību ar uzdevumu sniegt atbildi ar pašvaldības viedokli par to. Atbildot uz to, pašvaldība norādījusi, ka Alūksnes slimnīcai un novada iedzīvotājiem ir svarīgs traumatoloģijas profils, kas nepieciešams 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Alūksnes novada pašvaldība sekos līdzi nozares tālākai attīstībai un pastāvēs par Alūksnes slimnīcu.

Izmaiņas apspriešanas stadijā

Veselības ministrijas sagatavoto ziņojumu novada deputāti apsprieda pašvaldības domes Sociālo, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēdē. Komitejas vadītāja deputāte Līga Langrate deputātus informēja par to, ka Veselības ministrija slimnīcu tīkla attīstībā paredzējusi piesaistīt papildu finansējumu veselības nozarei, kas būs nepieciešams administratīvo izdevumu atbalstam un citiem ar veselības aprūpi saistītiem izdevumiem. Ziņojumā minēts arī piedāvājums Alūksnes slimnīcai turpmāk strādāt tikai dienas traumatoloģijas režīmā.

Pārrunājot saņemto ziņojumu, SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa sīkāk paskaidroja Veselības ministrijas plānotās izmaiņas nozarē, tostarp veidot slimnīcu vadības centrus, iespēju reģionālo slimnīcu, kuras pašlaik ir pašvaldību sabiedrības ar ierobežotu atbildību, pārņemšanu Veselības ministrijas pārvaldībā. Apspriešanas stadijā ir arī vēl jautājumi par vispārējo digitalizāciju, par uzņemšanas nodaļas stiprināšanu, tarifu izmaiņām un obligāto veselības apdrošināšanu.

Apdraudējumu nesaskata

Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers norādīja, ka nesen Alūksnē viesojās veselības ministrs Hosams Abu Meri, kurš informēja par situāciju, perspektīvām veselības nozarē, un apdraudējumu Alūksnes slimnīcai nesaskatīja. “Ir labi, ka par to runājam, bet to iespējams apspriest arī citādākā formātā – tiekoties slimnīcā ar ārstiem un darba grupās. Brīdī, kad Alūksnes slimnīcai sajutīsim apdraudējumu, katrs par to iestāsimies, jo tā mums ir svarīga,” teica domes priekšsēdētājs.

Arī domes priekšsēdētāja vietnieks deputāts Jānis Sadovņikovs, iepazīstoties ar saņemto ziņojumu, norādīja, ka tajā nav saredzējis apdraudējumu. “Vienreiz jau Alūksnes slimnīca tika nosargāta, un, ja būs nepieciešams, darīsim to vēlreiz,” atgādināja J. Sadovņikovs.

Atbild un aicina ņemt vērā

Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis apstiprināja, ka Latvijas Pašvaldību savienība katru nedēļu lūdz pašvaldībai izteikt viedokli par normatīvajiem aktiem un ziņojumiem dažādās nozarēs. “Pašvaldība vienmēr atbild un izsaka viedokli visos jautājumos, aicina Pašvaldību savienību ņemt to vērā un aizstāvēt,” norādīja I. Berkulis.

Pašvaldība un deputāti ir izskatījuši Veselības ministrijas sagatavoto ziņojumu, pieņemot to darbam, un savā atbildē norādījuši, ka Alūksnes slimnīcai un Alūksnes novada iedzīvotājiem ir svarīgs traumatoloģijas profils, kas ir nepieciešams 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Alūksnes novada pašvaldība turpinās sekot līdzi nozares tālākai attīstībai un pastāvēs par Alūksnes slimnīcu.