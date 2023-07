Alūksnes novada pašvaldība noteikusi vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles

Foto: freepik.com

Alūksnes novada pašvaldība ir noteikusi vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles, liecina domes lēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā azartspēles nav atļauts organizēt Alūksnes pilsētas teritorijā, kas ietver kvartālus, sākot no Alūksnes ezera piekrastes, tālāk pa Pilssalas ielu līdz Ojāra Vācieša ielai, tālāk pa Ojāra Vācieša ielu līdz Dārza ielai, tālāk pa Dārza ielu līdz Helēnas ielai, tālāk pa Helēnas ielu līdz Baložu bulvārim, tālāk pa Baložu bulvāri līdz Alūksnes ezera krastam; Alūksnes pilsētas vēsturiskajā centrā un parkos; 250 metru attālumā no pašvaldības un valsts iestāžu ieejām; 250 metru attālumā no kultūras, izglītības, reliģisko organizāciju iestāžu ieejām; publiskos spēļu un rekreācijas laukumos un 250 m attālumā no tiem; atpūtas un sporta centros un 250 m attālumā/perimetrā no tiem; kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Noteikumu anotācijā vēstīts, ka Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju aptaujā piedalījās 623 respondenti, no kuriem 72,4% jeb 451 respondents uzskatīja, ka spēļu zāļu esamība un azartspēļu organizēšana Alūksnes novadā rada valsts un iedzīvotāju interešu aizskārumu, savukārt, 27,6% jeb 172 respondenti norādīja, ka tās nerada valsts un iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Kā būtiskākie valsts un iedzīvotāju interešu aizskārumi respondentu atbildēs tika norādīti azartspēļu izraisīto atkarību pieaugums, finansiālās grūtībās nonākušo iedzīvotāju pieaugums, labklājības samazināšanās, apdraudējums jauniešiem, sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējums, veselības traucējumi.