Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde gatavojas darba sākšanai

No 1. janvāra Alūksnes novada pašvaldībā darbu sāks jauna iestāde – Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde, kuras uzdevums būs pagastu teritoriju pārvaldība. Aizvadītajā nedēļā uz pirmo kopīgo tikšanos pulcējās jaunās iestādes administrācijas darbinieki un pašvaldības vadība – pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate, Druvis Tomsons un Jānis Sadovņikovs un pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, lai pārrunātu gatavību jaunajam darba cēlienam, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja būs līdzšinējā Alsviķu pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze, viņas vietniece – līdzšinējā Malienas pagasta pārvaldes vadītāja Svetlana Prenka-Mihailova. Iestādes administrācijā strādās vairāki no esošajiem pagastu pārvalžu vadītājiem, kas darbam izvēlēti pēc izvērtēšanas un ir piekrituši turpināt darbu pašvaldībā. Ar personāla jautājumiem strādās līdzšinējā Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja Elita Laiva, īpašuma speciāliste būs līdzšinējā Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Paia. Pašreizējais Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Zaķis risinās iepirkumu jautājumus, savukārt ceļu pārraudzības un uzturēšanas darbus organizēs Iveta Driņina, kura šobrīd vada Mārkalnes pagasta pārvaldi. Lietvedība būs pašreizējās Alsviķu pagasta pārvaldes lietvedes Zinaidas Siliravas pārziņā. Tā kā mūsdienu tehnoloģijas ļauj nodrošināt efektīvu saziņu un darbu, atrodoties arī dažādās vietās, plānots, ka administrācijas darbinieku darba vietas atradīsies tajos pagastos, ko tie šobrīd vada.

Katrā pagastā darbu turpinās ēku un teritorijas apsaimniekošanas pārziņi, ar kuriem iedzīvotāji varēs sazināties dažādu saimniecisku jautājumu gadījumā. Lai iesniegtu iesniegumus vai saņemtu informāciju, iedzīvotājiem no 1. janvāra būs jādodas uz pagastu bibliotēkām, kuras strādās arī kā klientu apkalpošanas centri. Pagastu apvienības pārvalde nodrošinās pašvaldības autoceļu uzturēšanu, skolēnu pārvadājumu organizēšanu, publisko teritoriju apgaismošanu, labiekārtošanu un tīrību un citus uzdevumus, kā arī sadarbosies ar pārējām pašvaldības iestādēm tām veicamo uzdevumu nodrošināšanai pagastos. Pašvaldības iestādes, kas jau līdz šim ir nodrošinājušas pakalpojumu sniegšanu pagastu teritorijās, piemēram, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, Bāriņtiesa, to turpinās darīt, tāpat vietās, kur ir feldšerpunkti, būs pieejami to pakalpojumi.

Pirmajā kopīgajā sanāksmē pašvaldības vadība un jaunās iestādes administrācijas darbinieki bija vienisprātis, ka iestādes uzdevums ir nodrošināt efektīvāku pagastu teritoriju pārvaldību, raugoties uz visu novadu kopumā. Tikšanās reizē iestādes vadītāja I. Sniedze informēja pašvaldības vadību par jau veiktajiem sagatavošanās darbiem un vēl veicamajiem uzdevumiem pirms jaunās iestādes darba sākšanas.