Alūksnes novadā – 82 paraksti

Par partnerības institūta grozījumu atcelšanas referenduma ierosināšanu Alūksnes novadā līdz 19. decembrim parakstījušās 79 personas, no kurām lielākā daļa parakstījusies parakstu vākšanas vietā Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā. Savukārt Alsviķos parakstīties ieradušies tikai 3 vēlētāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atgādinām, ka 7. decembrī sākās parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu. Parakstīties varēs līdz 5. janvārim. Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīšanās vietā jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte). Līdzīgi kā vēlēšanās un tautas nobalsošanā, arī parakstu vākšanā katram vēlētājam ir viena balss. Tas nozīmē, ka parakstīties drīkst vienu reizi. Vēlētāji, kuri veselības problēmu dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, var lūgt organizēt parakstu vākšanu savā atrašanās vietā. Šajā gadījumā jāuzraksta iesniegums. Ja parakstās – tas nozīmē, ka vēlētājs nevēlas likuma grozījumu pieņemšanu. Savukārt, ja nedodas parakstīties, – atbalsta grozījumus.

Alūksnes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze Rubene norāda, ka šoreiz vērtēt vēlētāju aktivitāti nevar – jo arī izvēle nedoties parakstīties ir izvēle. Tomēr no iedzīvotājiem, kuri ieradušies, dzird, ka trūkst informācijas.

“Esam izdarījuši visu iespējamo – informāciju publicējuši vietējā laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”, pašvaldības izdevumā, pašvaldības mājas lapā, paziņojums par darba laikiem izvietots domes informācijas sniegšanas vietā. Centrālā vēlēšanu komisija ir publicējusi informāciju savā mājas lapā,” norāda I. Rubene. Nākot uz parakstu vākšanas vietām, I. Rubene atgādina līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu. Ja tā nav, parakstīties nevar. “Alūksnē divi vēlētāji bija ieradušies parakstīties ar dokumentu, kam beidzies derīguma termiņš. Parakstīties nevar, uzrādot vadītāja vai invalīda apliecību. Jāuzrāda pase vai ID karte,” informē I. Rubene un vērš uzmanību, ka paust savu izvēli varēs arī svētku laikā, kad parakstu vākšanas vietas Alūksnē un Alsviķos strādās no 10.00 līdz 14.00.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes novadā noteiktas divas parakstu vākšanas vietas – Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes ēkā, “Pagastnams”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. Parakstīties var pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 9.00 līdz 13.00, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās parakstu vākšanas vietas strādā no 10.00 līdz 14.00.

Apturētais likums “Grozījumi Notariāta likumā”

1. Papildināt likumu ar D2 sadaļu šādā redakcijā: “D2 sadaļa Notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisīšana 107.¹² Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskās personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerība nav pielīdzināma laulībai. 107.¹³ Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja šā likuma 107.¹² pantā minētās personas izsaka par to savu gribu un: 1) nav laulībā; 2) par tām Fizisko personu reģistrā nav iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 36. punktā noteiktās ziņas; 3) nav radinieki taisnā līnijā; 4) nav brāļi un māsas vai pusbrāļi un pusmāsas. 107.¹⁴ Notariālajā aktā par partnerību norāda: 1) personu apliecinājumu par savu gribu reģistrēt partnerību, rūpēties par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienai otru; 2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi).

107.¹⁵ Partnerība izbeidzas:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

1) ar personas nāvi; 2) ja tiesa vienu no personām izsludina par mirušu; 3) ar vienas vai abu personu laulību; 4) ar abu personu gribas izteikumu notāram; 5) ar tiesas spriedumu. 107.¹⁶ Zvērināts notārs pēc abu personu gribas izteikuma taisa notariālu aktu par partnerības izbeigšanu arī gadījumā, kad personu ģimenes tiesiskās attiecības ir konstatētas ar tiesas nolēmumu.

107.¹⁷ Notariālajā aktā par partnerības izbeigšanu norāda: 1) personu gribas izteikumu; 2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi); 3) notariālā akta par partnerību taisīšanas gadu, dienu un mēnesi; 4) tiesas nolēmuma par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu gadu, dienu, mēnesi un lietas numuru; 5) zvērināta notāra, pie kura taisīts notariālais akts par partnerību, vārdu un uzvārdu; 6) partnerības izbeigšanas gadu, dienu un mēnesi.”

2. Aizstāt visā likumā vārdus “Iedzīvotāju reģistrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Fizisko personu reģistrs” (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

AVOTS: CENTRĀLĀ VĒLĒŠANU KOMISIJA