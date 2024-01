Alūksnē varēs uzspēlēt “Punu”

Malēnieši slaveni ne tikai ar savu izloksni, kurai raksturīga izteikti lauzta intonācija un savdabīga platā un šaurā “e” un “ē” izruna, bet arī ar Malēnijas nacionālās īpatnības kāršu spēli “Puns”. Jau divu gadu garumā Alūksnes novadā notiek puna ceļojošais turnīrs, un 20. janvārī Alūksnes Kultūras centrā pulcēsies puna spēlētāji, lai izspēlētu ceļojošā turnīra ceturto posmu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Malēniešu izdomāta spēle

“Puna turnīru mēs uzsākām jau pagājušajā gadā, tā bija pirmā sezona. Iepriekš spēlējām Jaunlaicenes muižas muzejā, bet no sešām komandām izaugām līdz 12, tādēļ sākām meklēt plašākas telpas un nolēmām turnīru organizēt kā ceļojošo. Tas nozīmē, ka katrs posms notiek kādā no novada pagastiem,” stāsta Jaunlaicenes muižas muzeja “Malēnieša pasaule” izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Evita Zeile.

Viņa arī uzsver, ka puna spēle ir tieši malēniešu izdomāta kāršu spēle un iniciators sacensties ir Jurģis Ābele, kura mājās Malienas pagasta “Saļņos” puns tika plaši spēlēts. “Viņš arī apkopoja šīs spēles noteikumus un atveda mums uz muzeju. Nolēmām, ka atdzīvināsim šo spēli, popularizēsim un meklēsim/piesaistīsim interesentus spēlēt. Pirmais mēģinājums spēlēt bija Malēniešu svētkos,” stāsta E. Zeile. Spēlei ir savi vēstneši un popularizētāji, šobrīd tie ir divi – jau pieminētais Jurģis Ābele un Igors Vistiņš. Vēstneši organizē turnīrus, precīzi pārzina spēles noteikumus un spēj risināt jautājumus, kas rodas spēlējot.

Aicina alūksniešus un viesus

Atgādināsim, ka punu spēlē pāros, pie galda sacenšas divas komandas – četri spēlētāji. Puna spēlēšana uzsākta 2022. gada rudenī ar sešām komandām, bet ar katru posmu spēlmaņu kļuvis vairāk, un pēdējā piedalījušās 24 komandas. Dalībnieku vecums ir ļoti dažāds, jaunākie ir ap 30 gadiem, bet vecākie dalībnieki ir 80 gadus veci. Spēli parasti apgūst draugu starpā un darba kolektīvos. “Spēlētāji ir no Jaunlaicenes, Veclaicenes, Māriņkalna, Alūksnes, Liepnas, Malienas, Annas, var teikt, ka pārstāvēts ir viss novads. Brauc arī ciemiņi no Palsmanes, kuri iemācījušies šo spēli no jaunlaicenieša. Uz posmiem cenšas atbraukt Jurģis Ābele, kurš dzīvo Valmierā. Daudzi ārpus mūsu novada prot šo spēli, tādēļ ceram vairāk piesaistīt ārpus mūsu novada dzīvojošos. Aicinām alūksniešus atkārtot spēles noteikumus un nākt uz Kultūras centru pārbaudīt savu meistarību,” rosina organizatoru pārstāve. Dalībniekiem jārēķinās ar dalības maksu 5 eiro no katra. Spēlei ir jāpiesakās līdz 18. janvārim. Piesaistīti arī sadarbības partneri, kuri palīdz ar balvām spēlētājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Pagājušajā gadā mainījām taktiku, izveidojām nolikumu, un tagad spēlētāji sacenšas ne tikai par uzvaru posmā, bet arī visā turnīra kopvērtējumā. Tiks vērtēti visi seši posmi un kopvērtējumā būs galvenās balvas, katrā posmā apbalvojam trīs labākās komandas ar diplomiem un nelielām piemiņas veltēm. Bez spēlēšanas domājam arī par izklaidi. Katrā pagastā, kurā notiek sacensības, mēs pieaicinām vietējos amatierkolektīvus, kuri sniedz priekšnesumu sveicienu dalībniekiem. Dalībniekiem jārēķinās, ka spēles notiek visu dienu, Alūksnē sāksim pulksten 10.00, jo jāpaspēj izspēlēt līdz rallija “Alūksne 2024” apbalvošanai,” uzsver E. Zeile.

Turnīru organizē Alūksnes novada pašvaldības iestādes Alūksnes novada muzeja struktūrvienība Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule” sadarbībā ar Alūksnes novada Kultūras centru.

Malēniešu kāršu spēles PUNS Ceļojošais turnīrs 1. posms – Jaunlaicene (piedalās 19 komandas) 1. KALNI – Andis Skaistkalns/ Raimonds Jāņekalns 2. LAUVAS – Aivars Luiks/Aigars Luiks 3. SVEŠIE – Salvis Bērziņš/ Rolands Kuplis

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

2. posms – Anna (piedalās 19 komandas) 1. SAĻŅI – Igors Vistiņš/Gints Minings 2. MAMĀŅI – Maruta Skunstiņa/ Māris Skunstiņš 3. VALGUMI – Laima Valguma/ Iveta Valguma

3. posms – Māriņkalns (piedalās 23 komandas) 1. SAĻŅI – Igors Vistiņš/Jurģis Ābele 2. SVEŠIE – Salvis Bērziņš/ Rolands Kuplis 3. PENSIONĀRI – Miervaldis Jāņakalns/Nikolajs Bistrovs

Malēniešu kāršu spēles PUNS Ceļojošā turnīra 2023./2024. posmi:

1. posms – 30. septembris Jaunlaicenes muižas muzejs 2. posms – 28. oktobris Annas kultūras nams 3. posms – 25. novembris Māriņkalna tautas nams

4. posms – 20. janvāris plkst. 10.00 – Alūksnes Kultūras centrs 5. posms – 24. februāris plkst. 11.00 – Alsviķu kultūras nams 6. posms – 23. marts plkst. 11.00 – Veclaicenes tautas nams