Alūksnē grib būvēt jaunas mājas

Ar mērķi izvērtēt teritoriju potenciālu dzīvojamā fonda uzlabošanai Alūksnes pilsētā, uzņēmums “Grupa 93” Alūksnes novada pašvaldības uzdevumā veikusi priekšizpēti. Rezultātus prezentēja Alūksnes novada pašvaldības marta Tautsaimniecības komitejas sēdē.Alūksnes pilsētā esošie mājokļi lielākoties celti laikā no 1961. līdz 1991. gada - tie ir 46 % no kopējiem mājokļiem. Pirmskara periodā celti apmēram 30 % mājokļu, pēckara laikā līdz 1960. gadam – 17 %. Tikai 8 % mājokļu būvēti laikā no 1992. gada līdz mūsdienām. Kā norāda “Grupa 93” vadītājs Neils Balgalis - tas ir ļoti maz. Tieši kvalitatīvu mājokļu pieejamībai ir būtiska nozīme ekonomikas attīstībā, pilsētas, novada un reģiona konkurētspējai – vai darbaspēkam, tostarp augsti kvalificētam, ir vieta, kur dzīvot. “Kvalitatīvu mājokļu pieejamība ierobežo arī iedzīvotāju emigrāciju. OECD rekomendācijās norādīts, ka tieši kvalitatīvu īres mājokļu trūkums ir valsts iekšējās mobilitātes galvenais kavēklis. Faktiski visas pašvaldības ārpus Rīgas pievērš lielu uzmanību šim jautājumam. Tas ir viens no nākotnes izaugsmes attīstības pamatiem, līdztekus uzņēmējdarbībai un izglītībai. Tie ir trīs vaļi, uz kuriem jābalsta nākotnes attīstība,” skaidroja N. Balgalis.