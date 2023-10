Alūksnē būs konference par kopienām

Alūksnes novada Kultūras centrā 26.oktobrī norisināsies konference “Kopiena kopienai”. Sākums – pulksten 10.00. Par kopienu sadarbību un sabiedrības līdzdarbību runās Dzintra Zvejniece, biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāja, Elita Jansone, biedrības “Interešu centrs Jaunanna” pārstāve stāstīt par kopienas pievienotās vērtības radīšanu Jaunannas pagastā, biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja no Gulbenes Daiga Gargurne runās par metodēm un rīkiem kopienu iedvesmai un teritoriju attīstībai.

Lauku dzīvotspēja un kopienas noturība Tirzas pagastā vēstīs Nils Treijs, “Tirzas pagasta attīstības biedrība” valdes priekšsēdētājs no Gulbenes novada, bet par teritorijas izaugsmes iespējām, izzinot labās prakses un izaicinājumus lauku telpā – Ieva Leišavniece, biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” valdes locekle no Balvu novada. Konferences otrajā daļā Ieva Plētiena, Raunas muzeja vadītāja no Smiltenes novada runās par kultūru un radošumu kā metodēm identitātes un piederības veidošanai, un vietas atpazīstamībai, bet konferenci noslēgts efektivitātes eksperte Gints Baltaisbrencis ar stāstījumu par darba efektivitāti un laika vērtību kopdarbošanās procesos.

Dalība konferencei jāpiesaka līdz 24. oktobrim pa tālruni 29406867 Indra Levane vai aizpildot anketu tiešsaistē https://ej.uz/KopienuKonference2023. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.