Aktīvi jaunieši – nākotnes līderi

Jauniešiem no Smiltenes novada un Setomā (Igaunijā) ir unikāla iespēja attīstīt līderu prasmes “Pārrobežu nākotnes līderu skolā”. Apmācības notiek projekta “Aktīvie jaunieši” (“Active Youth”) ietvaros. No Smiltenes novada, tai skaitā Apes puses, mācībās iesaistījušies vienpadsmit jaunieši vecumā līdz 30 gadiem.

Izglītojošās nodarbības jauniešiem sākās vēl pagājušajā gadā, bet janvāra vidū Smiltenes novada un Setomā jaunieši tikās Apes amatu mājā, kur lektore no Igaunijas stāstīja par pašattīstību un pašizpausmi, rosinot pašiem sevi labāk izprast, bet latviešu lektori jauniešus izglītoja līderības un vadības jautājumos. “Lai būtu līderis, vispirms ļoti labi jāsaprot pašam sevi. Ja pats nezini, kas gribi būt un kādā virzienā iet, tad nevari būt līderis, kurš kādā virzienā ved visu sabiedrību. To var mēģināt darīt, bet var neizdoties visai veiksmīgi. Otra nianse, par ko bieži neizdomājamies un kas nereti arī neīstenojas praksē, – līderis un vadītājs nevar būt viens cilvēks. Līderim ir jāspēj lidot, skatīties plašāk un tālāk, saskatīt nākotnes vīzijas un iespējas, savukārt vadītājam “jāturas pie zemes”, jāatbild par budžetu, termiņiem, atskaitēm. Tomēr abiem jāspēj mijiedarboties – līderim iedvesmot vadītāju, savukārt vadītājam pateikt robežas līderim. Ja abas šīs lietas dara viens cilvēks, lielākoties rezultāts nav veiksmīgs. To var mēģināt darīt, un cilvēki arī dara, bet labāk tā nevajadzētu. Vai, zinot visu šo, jaunieši būs citādi līderi? Noteikti. Mūsdienu jaunieši ir savādāki un lietas uztver un arī izdara citādi,” saka Smiltenes novada pašvaldības projektu vadītāja Daiga Bojāre.

Mācības – angļu valodā

D. Bojāre Apes jauniešos redz jaunos līderus. “Iespējams, viņi paši to vēl neapzinās, nav paši atklājuši, un šīs spējas snauž. Tas nozīmē vien to, ka ir daudz jāmācās un jāuzzina jauna. Šis projekts ir iespēja jauniešiem atklāt sevī līderības spējas un attīstīt tās. Process ir sācies. Priekšā vēl trīs apmācību nedēļas nogales, februārī, martā un aprīlī, kad abu valstu jaunieši tiksies atkal, lai uzzinātu un iemācītos ko jaunu. Piemēram, mācīsies teikt publiskās runas, sarunā-

ties ar medijiem, apgūs sociālo tīklu izmantošanu. Projektā apmācību dalībniekiem plānojam arī četru dienu nometni,” stāsta D. Bojāre.

Interesanti, ka apmācības notiek vienīgi angļu valodā, lai lektoru stāstītais būtu saprotams gan Igaunijas, gan Latvijas puses jauniešiem. D. Bojāre teic, ka jauniešiem problēmu ar angļu valodu nav un viņi nav iebilduši lekciju norisei svešvalodā. “Jaunieši angļu valodu zina, un valoda viņiem nav šķērslis. Tomēr novērojām, ka vārdu lietojums atšķiras un brīžiem vienam otru ir grūti saprast. Taču visi to uzver pozitīvi un mācās mācoties. Mazās grupiņās sarunāties viņiem patīk, publiskā runa – ne visai. Ne vienmēr ir viegli izteikt savu viedokli, it īpaši angliski. Tomēr tāpēc ir šīs mācī-

bas, lai to iemācītos darīt. Neviens nemācoties, nedarot un nemēģinot nekļūst par ideālu līderi. Šīs nav klasiskas mācības, kad vairākas stundas nekustīgi jāsēž un jāklausās. Mācības ir interaktīvas, ar uzdevumiem un praktisku darbošanos. Nereti jauniešiem, pildot šos uzdevumus, “jālauž sevi” un “jāpārkāpj pāri sev pašam”. Uzdevumu izpilda un tikai vēlāk apjauš, cik tam bija dziļa jēga,” saka D. Bojāre.

Ieceres nākamajiem projektiem

Mūsu mērķis tuvā nākotnē īstenot kādu “Erasmus+” programmas projektu, lai jauniešiem būtu iespēja iepazīt vēl citu valstu vienaudžus. “Tas nebūtu ar skolu saistīts projekts, bet to īstenotu jaunatnes organizācijas. Došanās pieredzes apmaiņā uz citu valsti jauniešiem ļoti daudz dod. Mainās skatījums par daudzām lietām. Ir labi būt savā vidē, kur ir ērti, droši un viss zināms, tomēr, nonākot jaunā, internacionālā vietā, uztvere mainās. Tur redz, ko pa īstam nozīmē, piemēram, tolerance, par ko daudz runā un māca. Citi liek paskatīties uz vietējām lietām un notikumiem pavisam citām acīm. Tautas atšķiras. Arī šī projekta ietvaros var novērot, ka Smiltenes novada jaunieši un Setomā jaunieši atšķiras. Setomā jaunieši ļoti labi apzinās savu identitāti un lepojas ar to. Tā ir liela vērtība. Mūsu jauniešiem tas vēl ir jāmācās,” saka D. Bojāre.

■ Pasākumu kopums “Pārrobežu nākotnes līderu skola” tiek īstenots Smiltenes novada pašvaldības un NVO “Setomaa apvienība” sadarbības projekta “Aktīvie jaunieši” ietvaros, ko līdzfinansē Igaunijas – Latvijas programma 2021. – 2027. gadam.

■ Projekta mērķis ir izveidot lauku teritorijā esošo un topošo jauno līderu spēcīgu pārrobežu tīklu, kas ilgtermiņā būtu svarīgi šo reģionu ilgtspējīgai attīstībai.

■ Smiltenes novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas ir 34 210 eiro, kas ietver programmas līdzekļus 27 368 eiro, valsts līdzfinansējumu 3 421 eiro un pašvaldības līdzfinansējumu 3 421 eiro.