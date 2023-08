Aicina uz stāstu vakaru

Kad pavasarī Alūksnes novada bibliotēkā viesojās novadnieks, dzejnieks un rakstnieks Andris Akmentiņš, lai stāstītu par savu jaunāko romānu “Meklējot Ezeriņu” un dzejoļu krājumu “Laimīgas beigas”, sarunas izskaņā lasītāju jautājums bija – kad būs romāns par kapusvētkiem?

Cer uz alūksniešu iesaisti

Rakstnieks toreiz atklāja, ka romāns pamazām top, bet pats darbs ļoti mainās gadu gaitā, atkarībā no tā, kas notiek dzīvē. Viņš arī sacīja, ka cer uz alūksniešu atsaucību un iesaisti, tādēļ izskanēja ideja pirms kapusvētkiem sarīkot tikšanos, kuras laikā rakstnieks būtu gatavs lasīt fragmentus no topošā romāna, bet pretī no alūksniešiem iedvesmai cer sagaidīt stāstus par ticamiem un neticamiem notikumiem, kas piedzīvoti kapusvētkos. Iecere ir īstenojusies, un piektdien, 4. augustā pulksten 19.00, Alūksnes novada muzejā norisināsies stāstu vakars par Alūksnes kapusvētkiem. “Cilvēku daudzums, kas apmeklē kapusvētkus Alūksnē, apliecina to, ka tā tiešām ir tradīcija. Un noteikti neviens alūksnietis kapusvētkos nav bijis vērotājs no malas, bet gan aktīvāk vai mazāk aktīvi iesaistījies šajos svētkos, tādēļ noteikti katram ir kaut kas stāstāms – jaunāks vai senāks stāsts, patiess vai mazliet izskaistināts,” saka rakstnieks Andris Akmentiņš. Varbūt tas ir stāsts par to, kā esat gājuši omei līdzi sakopt kapus, vai devušies pastaigās pa tiem, bet varbūt – par to, kā uz kapusvētkiem šūta jauna kleita. Iespējams, atmiņā ir kāda izrāde vai koncerts Tempļa kalna pakājē, aizlūgumi, mācītāju runas vai arī jūsu ģimenei ir savas īpašas kapusvētku tradīcijas.

Ideālais scenārijs kapusvētkiem

A. Akmentiņš šajā tikšanās reizē lasīs fragmentus no pēcvārda Mārtiņa Grauda grāmatai “Kopā kapos”, kā arī fragmentus no topošā romāna, bet klausītājus lūdz padomāt par tēmām “Jūsu ideālais scenārijs kapusvētkos. Kam jānotiek, lai kapusvētki skaitītos notikuši?”, “Jūsu trajektorija kapos – ko apmeklēt? Puķu kalkulēšana – kurš nolicis?”, “Nakts izklaižu pieredze. Koncerti, balles, nakts soļojumi”, “Īpašie kapusvētku ēdieni.”Uz Alūksnes kapusvētku stāstu vakaru aicināts ikviens, lai izstāstītu savu īpašo stāstu – vai nu ierodoties uz pasākumu 4. augustā Alūksnes novada muzejā, vai arī iepriekš nosūtot to uz e-pastu biblioteka@aluksne.lv, vai arī aizejot uz bibliotēku un izstāstot to klātienē bibliotēkas darbiniecēm.