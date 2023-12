2023. gads – viens no jaudīgākajiem

2023. gads ir bijis viens no jaudīgākajiem Alūksnes novada pašvaldības vēsturē – tā vērtē novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. “Nodoti ekspluatācijā ļoti daudzi objekti, apgūtas vienas no lielākajām investīcijām šo gadu laikā,” uzsver viņš un vispirms norāda trīs galvenos. Darbu uzsākusi jaunā Sporta zāle, par ko prieks ir skolēniem un novada iedzīvotājiem. Kā otru būtiskāko panākumu viņš min projektu realizāciju uzņēmējdarbībā. To ietvaros noasfaltēti vairāki ceļa posmi Jaunannā, Zeltiņos, Ilzenē, Strautiņos, Jaunalūksnē, Mālupē, Annā, Jaunannā, kas ir liels ieguvums pagastos, uzbūvētas arī četras ražošanas ēkas.

“Mazsvarīga nav izglītības tīkla sakārtošana novadā. Lai darbs ritētu veiksmīgi, investēts Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa rekonstrukcijā, šogad pabeigs arī vecā korpusa atjaunošanu. Līdz ar to būsim sakārtojuši izglītības sistēmas infrastruktūru un uzsākuši darbu jaunajā izglītības tīklā,” stāsta Dz. Adlers.

15 vadītāji aizstāti ar vienu

Kā ļoti būtisku viņš min arī pagastu pārvalžu struktūras sakārtošanu, kad 15 vadītāji aizstāti ar vienu pārvaldes administrāciju. “Iespējams, ne visi to vērtē pozitīvi, bet uzskatu, ka līdz ar to ieguvēji ir visi novada iedzīvotāji,” piebilst priekšsēdētājs.

Šogad pabeigts arī ainavu apvidus projekts Veclaicenes, Jaunlaicenes un Ziemera pagastos. “Dzīvību atguvis Ķauķu kalns, kuru izmanto ziemas sporta cienītāji. Viendien tur saskaitīju stāvlaukumā novietotas 65 automašīnas, kas ir pierādījums tam, ka šajā apvidū sakārtotā infrastruktūra ir noderīga,” norāda Dz. Adlers.

Strautiņos un Kolberģī sakārtots arī ielu apgaismojums, daļēji tas darīts arī Alūksnē – Skārņu, Ziedu un Purva ielās. “Šogad izdevies veicināt sadarbību ar uzņēmumu “Latvijas valsts ceļi”, tādēļ noasfaltēts ceļa posms līdz Malienai, līdz Jaunzemu krustojumam Ilzenes pagastā, veikti ceļu sakārtošanas darbi Bejas un Ziemera centrā, kas ir liels pienesums mūsu novadam,” saka priekšsēdētājs.

Izdevies parādīt novadu

Atjaunota Miera iela pilsētā, kapu teritorija līdz pat Baltajam krustam, bēru mielasta vieta pie kapsētas vārtiem, ko cilvēki ļoti labprāt izmanto. Gandarījums domes priekšsēdētājam arī par jaudīgajiem remontdarbiem Gulbenes un Tālavas ielās. Sakārtots Alūksnes parks, ierīkojot jaunus stādījumus, celiņus.

Šogad veiksmīgi izdevies parādīt Latvijai novadu, organizējot 4. maija militāro parādi. “Paldies visiem, kas šajā darbā bija iesaistīti – varam būt lepni, ka Alūksne to spēj, ka mūs varēja pamanīt visā Latvijā,” uzsver priekšsēdētājs. Vērienīgs pasākums bija arī Dziesmu un deju svētki, kuros dalību kolektīviem atbalstīja pašvaldība. Tas nebija viegli, atceras priekšsēdētājs, jo pieaugušas transporta, ēdināšanas un citu ar tiem saistīto pakalpojumu izmaksas.

Valsts investīcijas saņemtas ilgi gaidītā velo parka pabeigšanai, ko pašvaldība nevarēja paveikt ar sava budžeta līdzekļiem.

“Būtisks pašvaldības budžeta ietaupījums radās, samazinot 60 amata vietas pašvaldības administrācijā un iestādēs, neskaitot pedagogus. Tas, pārdalot amata pienākumus, ļāva būtiski paaugstināt atalgojumu pārējiem pašvaldības darbiniekiem,” stāsta Dz. Adlers.

Viņš uzsver arī Alūksnes slimnīcas realizēto projektu. “Atklātas jaunas rehabilitācijas un fizioterapijas, kā arī ginekoloģijas telpas, kas ir liels pienesums mūsu veselības nozarei un slimnīcas stiprināšanai,” saka Dz. Adlers. Viņš atgādina arī par jauno tehniku, kas iegādāta pašvaldības aģentūras “Spodra” darbam un sniega kopšanas aprīkojums ziemas sporta bāzei “Mežinieki”, pašvaldības aģentūrai “Alja”.

Korekcijas ieviestas arī sociālajā jomā, nododot pakalpojumu “Aprūpe mājās” Latvijas Sarkanā Krusta pārziņā. Ieviests un pabeigts deinstitucionalizācijas projekts.

Vēlmju vēl daudz

“Lai gan vēl līdz galam neesam izanalizējuši nākamā gada pašvaldības budžetu, vēlmju turpmākajam darbam ir daudz. Skatāmies cerīgi turpināt iesākto, meklēsim jaunas iespējas, kā palīdzēt mūsu novada iedzīvotājiem. Viena no tām – vēlme iesaistīties daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanā. Jau pašlaik ir sagatavoti noteikumi šai programmai, bet jāvērtē budžeta iespējas. Aicinu būt atsaucīgiem māju iedzīvotājiem, pārstāvjiem, sadarboties ar pašvaldību. Ļoti gribētos savest kārtībā kaut vienu daudzdzīvokļu māju pagalmu pilsētā vai laukos, lai tas atbilstu mūsdienīgām prasībām un dzīves līmenim. Ļoti ceru, ka tas izdosies!” nākotnes plānus atklāj Dz. Adlers.

Jaunajā gadā viņš alūksniešiem novēl būt iecietīgākiem citam pret citu, draudzīgākiem, saprotošākiem, jo sabiedrībā trūkst saskaņas. “Tālāk tiksim, ja spēsim sarunāties un cits citu saprast,” domā novada domes priekšsēdētājs.

Prasme atrast un veidot pozitīvo

Pagājušais gads bijis nepārtraukts pārmaiņu laiks visā pasaulē un Latvijā, no tā nav atrauts arī Smiltenes novads, kurā tagad ietilpst Apes pilsēta, Trapenes, Gaujienas, Virešu pagasti. “Tā visa kontekstā ir svarīga prasme atrast un veidot pozitīvo. Katrā situācijā ir gaisma, tikai tā ir jāierauga. Smiltenes novadam gads bijis ražīgs,” runājot par pašvaldības darbu 2023. gadā, saka Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju.

Pārmaiņas Virešos un Gaujienā

Ievērojamas pārmaiņas piedzīvojis Virešu pagasts. Bērnu vecāki izvēlējās mazos virešniekus turpināt izglītot Grundzālē, tādēļ tur pārstāja darboties mazo bērnu grupiņa. Līdz ar to Vidagas skoliņā tagad izveidojusies brīnišķīga kopienas centra vide. Pirms Ziemassvētkiem te atvērta arī izstāde, kur pagasta iedzīvotāji rādīja sava brīvā laika veikumu. “Priecē tas, ka gan darbinieki, gan iedzīvotāji šajās telpās jūtas lieliski un labprāt tur iegriežas,” saka A. Harju.

Pārmaiņas skārušas arī Gaujienu, kur vietējā kopiena kļuvusi spēcīgāka. “Viens no iemesliem tam ir pagasta pārvaldes vadītāja līderība. Virešos – Līga Ozoliņa, Gaujienā – Inguna Avota – līdzdarbojas, piedalās projektu rakstīšanā, meklē finanšu iespējas attīstībai. Atdzīvojusies pils, un, iespējams, arī tā drīzumā tiks atjaunota, jo ir pieteicies potenciālais investors ēkas iegādei, kurš tur saredz jaunu kultūrtelpu,” priecājas priekšsēdētāja vietniece.

Pašu spēkiem un ar pašvaldības līdzdalības budžetu atjaunota estrādes grīda, sakārtota ēka “Muižkungi”, kuru var izmantot gan dzīvošanai, gan sportiskām aktivitātēm, bet tautas nama māju tagad apdzīvo arī pagasta pārvalde. “Dzīvojot un strādājot vienviet, mēs cits citu vairāk ieraugām, un par to priecīgi ir arī gaujienieši,” saka A. Harju.

Aktīvie apenieši un trapenieši

Prieks arī par Trapenē paveikto, kur priekšgalā ar pārvaldes vadītāju Jāni Šepteru cits citu aizrauj un papildina. Iesaistoties Lauku partnerības projektos, trapenieši sakārto Bormaņmuižas parku, labiekārto to, ierīkos āra trenažierus. “Smiltenes pašvaldība kā fenomenu uztver to, ka, neskatoties uz nelielo Trapenes iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju balsojumā pagasts saņems jau otro pašvaldības līdzdalības budžetu. Tas norāda uz vietējo cilvēku aktivitāti, ieinteresētību sava pagasta attīstībā,” saka A. Harju.

Nenovērtējams ir Apes pilsētas ar lauku teritoriju vadītājas Lienes Ābolkalnes un kultūras nama vadītājas Ilvas Sāres ieguldītais Apes attīstības veicināšanā. Līdz finišam, izmantojot grantu un pašvaldības līdzfinansējumu, izdevies aizvest Amatu mājas būvniecību. Gada garumā Apē svinēta pilsētas 95. jubileja, organizēti skaisti pilsētas svētki. Uzņēmējdarbības attīstībai virzīta industriālā parka izveide. Nevar nepieminēt arī Dziesmu un deju svētkus, uz kuriem devās amatiermākslas kolektīvi no visiem pagastiem.

Stiprinās pagastu pārvaldes

Nākamajā gadā Smiltenes novada pašvaldība nolēmusi stiprināt pagastu pārvaldes. “Pagasta pārvaldes vadītājs ar savu komandu ir tie cilvēki, kuri tur uztur dzīvību, virza attīstību. Tāpat turpināsim darbu izglītības infrastruktūras sakārtošanā. Gaujienā plānots izveidot vienu skolu ar mūzikas un mākslas novirzienu,” atklāj priekšsēdētāja vietniece.

Smiltenes novada pašvaldības nākamā gada budžeta skelets jau ir izveidots. Gatavs arī pašvaldības darbinieku, pedagogu algu nolikums, finansējums paredzēts novada attīstībai, bet vēl jāpārskata pašvaldības iestāžu darbība, iespējas optimizēt, lai tās darbotos funkcionālāk. “Darbiniekus atlaiduši neesam, bet atteikušies no dažām vakancēm, paaugstinot atalgojumu un pārdalot pienākumus citiem,” uzsver A. Harju.

Viņa Smiltenes novada iedzīvotājiem novēl – lai nākamgad sanāk tas, ko katrs cer un iecer. “Mūsu novadam visos laikos ir bijuši vislabākie kaimiņi – Alūksnes novads. Lai arī vairs neesam kopā, mentāli vienmēr tā jūtos, tādēļ vislabākie novēlējumi arī viņiem!” sarunas nobeigumā teic A. Harju.