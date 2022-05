Vai mums vajag daudzbērnu ģimeņu dienu?

Mēs veidojam kuplas ģimenes, jo tā vēlamies, bet vienlaikus dzīvojam ar pārliecību, ka bez savām ambīcijām laist pasaulē un audzināt daudz bērnu mēs būvējam arī mūsu valsts nākotni. Daudzbērnu ģimeņu ikdiena ne vienmēr “ceļ spārnos”, vecākiem tā ir neatslābstoša pienākuma sajūta vismaz divdesmit piecu, bet kuplākajām ģimenēm pat trīsdesmit gadu garumā. Vislielākā atlīdzība ir prieks par augošiem bērniem un viņu mīlestība, tomēr mūs noteikti stiprina katrs uzmundrinošs vārds no ārpuses – no citas ģimenes, no kaimiņa, no valstsvīra, no sabiedrības, tādēļ Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība lolo ideju par DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU DIENU, kad kuplām ģimenēm sasaukties, reizi gadā tām aizsūtīt kādu mīļu sveicienu, bet pašai daudzbērnu ģimenei sajusties īpašai!

“Beidzot sava diena!” tā raksta nesen veiktās aptaujas dalībnieki par daudzbērnu ģimeņu ilgām pēc sabiedrības pozitīva novērtējuma. Pēdējo 10 gadu laikā ir ievērojami palielināts valsts finansiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem, par kuru mēs – daudzbērnu ģimenes – nebeidzam pateikties, tomēr ne mazāk svarīgs lielajām ģimenēm būtu simbolisks valsts mēroga pagodinājums par naudā neizmērojamu rūpju ieguldījumu bērnos. Daudzbērnu ģimeņu diena ļaus lielai ģimenei sajusties vajadzīgai valstij, dos pamudinājumu izspraukties no nebeidzamajiem mājas pienākumiem un nosvinēt kopābūšanu. Tā būtu diena, kad veidot lielo ģimeņu satikšanās tradīciju, lai kopīgi atpūstos un spēcinātu viens otru.

Dzirdami skeptiski komentāri, vai nepietiekot ar kalendārā ierakstīto starptautisko ģimenes dienu. Pietiktu, ja varas vīri neizvairītos no vārda “ģimene” kā no karsta kartupeļa. Pērn publiski saņēmām apsveikumus gan 9.maija Eiropas dienā, gan 17.maija ugunsdzēsēju dienā, bet neviena sveiciena no valdības mājas 15.maija Starptautiskajā ģimenes dienā. Politiķi, ja reiz jums bailes sveikt tradicionālajā ģimenes dienā, suminiet un aiciniet visu sabiedrību godināt vismaz daudzbērnu ģimenes, jo lielās un stiprās ģimenēs aug valsts nākotne!

Negaidot uz valstiskiem lēmumiem, Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība 1.maijā sumina visas kuplās ģimenes pašpasludinātajā Daudzbērnu ģimeņu dienā! Ar A/S “Pasažieru vilciens” līdzdalību Apvienība sveiks vilcienu rīta reisu pasažierus visos Latvijas maršrutos, kas ar Goda ģimenes karti apliecinās piederību daudzbērnu ģimeņu pulciņam. Tāpat aicinām visus Latvijas iedzīvotājus nodot mīļus sveicienus katrai sev zināmai daudzbērnu ģimenei! Piezvani, aizraksti īsziņu vai nosūti digitālo kartiņu, ko vari lejuplādēt: www.kustiba3plus.lv