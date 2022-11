Uzacu un sejas kopšana mājas apstākļos

Cilvēka acis ir viena no pirmajām lietām, ko pamana satiekoties, tāpēc ir ļoti svarīgi rūpēties par savām acīm – pievērst uzmanību skropstām un uzacīm, lai tās būtu skaistas, koptas un izteiksmīgas. Svarīgi arī pievērst uzmanību tam, lai āda ap acīm izksatītos veselīga, jo tumši loki un maisiņi zem acīm atstāj noguruša cilvēka iespaidu, turklāt šādas acis nav izteiksmīgas. Acu vizuālais izskats var padarīt cilvēku vecāku vai jaunāku, tāpēc rūpes par acīm, uzacīm un skropstām nedrīkst atstāt novārtā.

Uzacu kopšana

Uzacis var pilnībā mainīt cilvēka seju un formu, tāpēc ir svarīgi izvēlēties un individuāli pielāgot uzacu formu un krāsu. Gadu laikā uzacu “mode” ir krasi mainījusies, jo, ja pirms 15 gadiem modē bija plānas uzacis, tad tagad lielākoties modē ir dabīgas un kuplas.

Ļaujiet uzacīm augt – modē ir kuplas un dabīgas

Dažreiz, lietojot pinceti, mēs aizraujamies ar uzacu formas veidošanu, tomēr vienmēr ir būtiski atcerēties – jo mazāk, jo labāk, jo mūsdienu tendences nosaka, ka ir jāļauj uzacīm augt. Lai iegūtu lielisku formu, ļaujiet savām uzacīm augt, tās neaiztiekot 6-8 nedēļas. Pēc tam izraustiet tikai tos matiņus, kas atrodas ļoti zemu un tuvu acs līnijai. Kad tas ir paveikts, atkal ļaujiet savām uzacīm augt pilnībā neskartām vēl 6-8 nedēļas. Šādi rīkojoties, jūs iegūsiet skaistas, kuplas un izteiksmīgas uzacis.

Lietojiet barojošus līdzekļus

Uzacu un skropstu serums palīdz matiņiem augt veselīgiem. Ir pierādīts, ka tādi līdzekļi kā rozmarīns un vitamīns B5 palīdz matiņu augšanai, un rīcineļļa palīdz veicināt matu šķiedras elastību. Šādu produktu lietošana var pagarināt un stiprināt jūsu uzacu matiņus.

Acu kopšana

Skropstas, tāpat kā uzacis, spēj pavisam pārvērst acis un cilvēka seju. Pareiza skropstu kopšana palīdz tām augt un kļūt izteiksmīgām bez dažādu palīglīdzekļu izmantošanas. Aplūkosim, ko ikviens var darīt, lai iegūtu kuplas skropstas mājas apstākļos.

Atvadīties no matiņu pieaudzēšanas

Mākslīgo skropstu pieaudzēšana ir kļuvusi par aktuālu tendenci un var izraisīt atkarību. Nē, mēs nepārspīlējam! Šāda procedūra piešķirt patiešām iespaidīgu efektu, bet jāatceras, ka mākslīgās skropstas tiek pielīmētas pie dabīgajām un saglabā noturību vairākas nedēļas – un tas noteikti nav veselīgi matiņiem. Ir pienācis laiks ļaut savām īstajām skropstām elpot un atgūt veselību. Ir pieejamas “viena vakara” mākslīgās skropstas, kas noderēs, ja jādodas uz kādu pasākumu, bet pārējā laikā iespējams ļaut tām atpūsties. Ja par skropstām rūpēsies, tad drīz vien tās būs dabīgi garas un skaistas.

Tīrīšana un mitrināšana

Skropstas ikdienā savāc daudz netīrumu, jo to galvenais uzdevums ir aizsargāt mūsu acis. Tāpēc ir svarīgi saglabāt un uzturēt skropstas tīras un tās mitrināt katru dienu. Mitrināšanai un kopšanai ir iespējams izmantot dažādus līdzekļus, piemēram, mitrināšanai lieliski noder kokosriekstu eļļa , bet attīrīšanai – micelārais ūdens. Dažādi lieliski skropstu serumi ir izstrādāti, lai barotu skropstas un ļautu tām augt apjomīgām.

Secinājumi

Skropstas un uzacis ir viena no svarīgākajām sejas sastāvdaļām, tāpēc par tām ir jārūpējās katru dienu, pievēršot uzmanību ikvienai detaļai. Mūsdienās modē ir dabīgas un kuplas uzacis, turklāt aizvien vairāk sieviešu atsakās no pieaudzētajām skropstām, to vietā uz pasākumiem izvēloties “viena vakara” mākslīgās skropstas, un pārējo laiku ļaujot savām dabīgajām skropstām atpūsties. Ir pieejamas dažādas, eļļas, serumi un tīrīšanas līdzekļi, kurus noteikti nepieciešams iekļauj savā ikdienas rutīnā, lai attīrītu un barotu matiņus.