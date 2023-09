Saules paneļu izvēle un uzstādīšana – kas par to jāzina?

Šobrīd arvien aktuālāka kļūst saules paneļu uzstādīšana – tas ļauj ietaupīt ilgtermiņā, vienlaikus rūpējoties arī par vidi. Tomēr, pētot informāciju un meklējot, kuri saules paneļi labākie, var rasties dažas neskaidrības, kas var apgrūtināt izvēli.

Saules paneļu efektivitāte

Viens no faktoriem, kam noteikti jāpievērš uzmanība, domājot par saules paneļu izdevīgumu, ir to efektivitāte. Pirms saules paneļu izvēles vērts noskaidrot, cik daudz no saules starojuma reāli tiek pārvērsts elektroenerģijā. Efektivitāte tiek norādīta procentos, par optimālu tiek uzskatīti 16 – 20 %.

Tāpat svarīgi, lai saules paneļi tiktu atbilstoši uzstādīti. Tādēļ vislabāk šo darbu uzticēt pieredzējušiem speciālistiem.

Paneļu parametri

Vēl viens svarīgs faktors ir saules paneļu parametri. Cik jaudīgi saules paneļi nepieciešami konkrētajai mājsaimniecībai? Cik daudz platības tie aizņems? Šie ir jautājumi, kas jāizvērtē pirms saules paneļu iegādes.

Garantija

Būtisks kritērijs, kam noteikti jāpievērš uzmanība, ir garantija. Uz saules paneļu sistēmām attiecas divas garantijas – viena ir tehniskā, otra – ražīguma garantija. Pievērsiet uzmanību abiem lielumiem, lai izvēlētos ilgtspējīgāko un kvalitatīvāko risinājumu!

Saules paneļu veids

Šobrīd tirgū pieejami polikristāliskie un monokristāliskie saules paneļi. Polikristāliskie saules paneļi ir efektīvi saulainos laikapstākļos, savukārt monokristāliskie – jaudīgāki, efektīvi dažādos laikapstākļos, tādēļ arī cenas ziņā dārgāki.

No izvēlētā veida atkarīga saules paneļu cena, tomēr jāpatur prātā, ka saules paneļu sistēma ir ilgtermiņa risinājums, tādēļ rūpīgi jāizvērtē vajadzības, kā arī paneļu specifika, lai ieguldītais atmaksātos.

Vai pienācis laiks saules paneļu iegādei un uzstādīšanai? Ieskatieties uzņēmuma ‘’Baltijas Elektro Sabiedrība’’ piedāvājumā www.be.lv un izvēlieties savām vajadzībām piemērotāko risinājumu!

“Baltijas Elektro Sabiedrība” ir viens no vadošajiem elektrovairumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kā arī vienīgais starptautiskais šada tipa uzņēmums valstī.

Šajā nozarē uzņēmums darbojas jau 30 gadus, no tiem 25 gadus ietilpst Würth grupā. ‘’Baltijas Elektro Sabiedrība’’ nodrošina risinājumus ārējo un iekšējo inženiertīklu un apgaismojuma izbūvei, ūdensapgādei, telekomunikācijām, viena no jaunākajām uzņēmuma darbības jomām ir saules paneļu uzstādīšana privātmājām, pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, kā arī saules parku ierīkošana.