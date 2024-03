Programmēšanas kursi – kā izvēlēties īsto ceļu savai programmēšanas karjerai

Codelex ir lieliska vieta, kur iegūt jaunas zināšanas un apgūt pavisam citu profesiju, bet ko tieši piedāvā šī inovatīvā kompānija? Galvenais uzņēmuma produkts ir kursi topošajiem programmētājiem. Un ne velti, Codelex pasniedzēji ir zinoši un pieredzes bagāti nozares speciālisti. Tomēr viss nav tik vienkārši, kursi iedalās dažādos tvērumos, kas piemēroti atšķirīgiem sagatavotības līmeņiem.

Ievadkursi topošajiem programmētājiem

Ievadkursi veidoti tā, lai 2 nedēļu garumā apgūtu pamata pramses JavaScript, TypeScript un Vienību testos. Vien 4 nodarbības sniegs ieskatu programmētāja profesijā, ļaus noskaidrot kādi ir tās plusi un mīnusi, un galvenais, izprast vai šī profesija ir Tev piemērota. Labākais? Šis ievadkurss ir bezmaksas, lai palīdzētu ikvienam interesentam ieskatīties šīs profesijas pasaulē.

Intensīvie programmēšanas kursi

Lai uzsāktu apmācības, pirms intensīvā kursa ir nepieciešams pabeigt 2 nedēļu bezmaksas ievadkursu, lai saprastu arī šīs profesijas specifiku un kurā tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem kas ļauj novērtēt, vai programmēšana Tev ir piemērota. Intensīvā kursa ilgums ir 4-6 mēneši, no kuriem 4 mēneši ir veltīti intensīvam mācību procesam, bet diemžēl, tas nevar tikt savienots ar darbu. Pabeidzot mācības, seko darba meklēšanas process ar mentoru atbalstu, ietverot pieteikumu iesniegšanu, darba uzdevumu izpildi un intervijas ar potenciālajiem darba devējiem. Šis process var ilgt no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem, atkarībā no iesaistes un darba tirgus apstākļiem. Intensīvā kursa mācības notiek tiešsaistē 2-3 reizes nedēļā, kā arī ārpus grupu nodarbībām jāveic uzdevumi, jāiesniedz atskaites, kā arī mācību un koda rakstīšanas prasmju attīstībai jāvelta vidēji 6 stundas dienā. Sākot Intensīvo kursu, priekšapmaksa nav nepieciešama. Mācību maksa tiek noteikta pēc kursu pabeigšanas un sākot strādāt kā programmētājam. Maksa veido 20% no mēneša algas, ja tā pārsniedz 1000€ pēc nodokļiem, un tiek nomaksāta nākamajos 24 mēnešos.

Paša vadīts mācīšanās process – programmēšanas kurss Codelex Next

Codelex programmēšanas skola ir pirmā Latvijā, kas sniedz iespēju apgūt programmēšanu paša spēkiem, izmantojot projektus un grupu darbus. Mācību process notiek metoru vadībā, bet tas tiek bāzēts dažādos procesos, kas sniedz ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas. Šajā kursā iespējams apgūt visdažādākās kategorijas – dažādas programmēšanas valodas (Java, C#, Python u.c.), mašīnmācīšanos un mākslīgo intelektu, web, spēļu un augstas veiktspējas risinājumu izstrādi un citus programmēšanas elementus.