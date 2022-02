Latvijā ražotu produktu internetveikals “Discover Latvia.eu”

“Discover Latvia” dienasgaismu ieraudzīja 2018. gadā, izveidojot viegli pārskatāmu, ar plašu produkcijas klāstu pieejamu internetveikalu. Internetveikals “Discover Latvia” saviem klientiem piedāvā iegādāties preces, kas tiek ražotas tepat Latvijā, kas, galvenokārt, izgatavotas no dabai draudzīgiem materiāliem. “Nav svarīgi – koks, lins vai vilna – visiem materiāliem Latvijā tiek pievienota vērtība, un tiek sagatavots pārdomāts un skaists gala produkts. Iegādājoties jebkuru mūsu veikalā pieejamo preci, Tu atbalsti vietējo ražotāju, par to pretī iegūstot unikālu izstrādājumu.” prot stāstīt uzņēmuma pārstāvis Silvestrs Endelis.

Latvijā ražotu preču internetveikalā pieejamais vietējo ražotāju preču klāsts, lieliski palīdz klientiem izdarīt savu izvēli ātri. Iepērkoties ieguvēji ir visi – klients un ražotājs. Nav jāpatērē laiks vairāku veikalu apsekošanai, lai sakomplektētu savu dāvanu grozu – viss ir atrodams vienā vietā. “Discover Latvia” piedāvā iespēju iepazīties ar Latvijas ražotājiem , ar izveidotajām dāvanu idejām svētkos, īpašos notikumos un iespēju piemeklēt atbilstošākās korporatīvās dāvanu idejas.

Bērnu mēbeles

Vecāki savām atvasēm vēlas sniegt labāko, kvalitatīvāko un drošāko. Latvijā tiek ražotas kvalitatīvas rotaļlietas un ilgtspējīgs apģērbs, taču lielu popularitāti un atzinību, visā pasaulē iegūst Latvijā ražotās bērnu mēbeles , kas ne tikai ikdienā ir kā liels palīgs vecākiem rūpējoties par jaundzimušo un ir bērniem drošas, bet tās estētiski iederas mājokļa interjerā.

Kā viens no uzņēmumiem, kuru produkciju var iegādāties internetveikalā “Discover Latvia” ir bērnu mēbeļu uzņēmums “Ette-Tete”, ko izveidojusi latviešu ģimene – Linda Riekstiņa-Šnore un Krišjānis Šnore. Ģimene novērtē kvalitatīvus koka izstrādājumus, tamdēļ nolēmuši izveidot savām atvasēm drošas un praktiskas mēbeles, kas atvieglotu ikdienas rūpes par bērniem. Mēbeļu pamatā ir produkta ilgtspējība, augsta kvalitāte, drošība un dabīgo materiālu izmantošana. Uzņēmuma produktu klāstā ietilpst trīs dažādu veida kāpslīši, pārveidojams posmu kāpelēšanas rāmis un papildus segmenti rāmim vai kāpslīšiem, piemēram, slidkalniņš. Šobrīd, uzņēmuma “Ette – Tete” mēbeles priecē daudzus bērnus visā pasaulē.

Pikleres trijstūris “Mopitri”