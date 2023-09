Koka apdares dēļi – ko ņemt vērā izvēloties?

Koka apdares dēļi ir dabīgs un skaists materiāls, kas piešķir siltu un omulīgu noskaņu. Atkarībā no tipa, tos var izveidot gan iekštelpām, gan ārējai apdarei. Tomēr tiem ir arī citas īpašības, kas pirms izvēles noteikti jāņem vērā.

Priekšrocības un trūkumi

Ir vairāki iemesli izvēlēties apdares dēļus:

Tie nodrošina labu skaņas izolāciju, īpaši, ja tiek izmantoti kopā ar siltinājumu;

Koka apdares dēļi ir izturīgi;

Tie labvēlīgi ietekmē telpas mikroklimatu.

Tomēr ir jārēķinās ar to, ka koksne labi uzsūc mitrumu, tādēļ svarīgi to apstrādāt ar atbilstošiem materiāliem. Tāpat ir jāpatur prātā, ka koks ir degošs materiāls.

Kāda veida apdares dēļus izvēlēties?

Apdares dēļi tiek izgatavoti no dažāda veida koksnes. Populārs variants ir priede. Tai ir pievilcīga tekstūra un maz zaru. Arī dēļi, kas izgatavoti no egles, ir labi novērtēta opcija. Izvēloties iekšējās apdares dēļus no skujkoka, ir svarīgi parūpēties par labu ventilāciju, pretējā gadījumā eglei un priedei raksturīgais aromāts var kļūt nepatīkams.

Apdares dēļi tiek gatavoti arī no lapu kokiem – bērza, oša, lapegles un citiem. Tomēr jārēķinās ar to, ka tie izmaksās vairāk nekā skuju koku apdares dēļi. Īpaši dekoratīvi izskatās oša koka dēļi, savukārt lapegle ir ilgāk kalpojošais materiāls.

Izvēloties un aprēķinot nepieciešamo dēlīšu skaitu, aptuveni 5 – 10 % jāiegādājas rezervei.

Ko ņemt vērā pirms apdares darbu sākšanas?

Ja virsma, kam tiek plānota apdare, ir gluda, apdares dēlīšus var stiprināt uzreiz pie tās. Nelīdzenas virsmas gadījumā dēļi jāstiprina pie iepriekš izveidota latojuma. Tāpat ir jārēķinās, ka pēc apdares veikšanas, samazināsies telpas platība. Svarīgi arī izvēlēties atbilstošas naglas, kas laika gaitā nesāks rūsēt un neatstās dēļos tumšus pleķus.

Jāatceras, ka neapstrādāti apdares dēļi laika gaitā kļūst tumšāki, no tā izvairīties palīdzēs lakošana vai krāsošana.

Kvalitatīvi apdares dēļi pieejami kokmateriālu tirdzniecības uzņēmuma VT TIMBER piedāvājumā. Apdares materiāli tiek izgatavoti no īpaši atlasītiem zāģmateriāliem, nodrošinot skaistu un ilgtspējīgu rezultātu. Ieskatieties www.vttimber.lv, lai uzzinātu vairāk un izvēlētos savām vajadzībām labāko risinājumu!