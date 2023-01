Kļūdainie pieņēmumi un patiesība par smaržām

Patiesībā cilvēka deguns ir unikāls rīks un tas spēj atcerēties 50 000 aromātu. Tieši tāpēc arī ar smaržu pasauli saistās tik daudz mītu. Šodien centīsimies noskaidrot un atklāt vismaz daļu no biežākajiem kļūdainajiem pieņēmumiem un patiesībām par smaržām, kas lasāmi interneta dzīlēs un dzirdami sarunās.

Testeri ir spēcīgāki un kvalitatīvāki nekā smaržas – MĪTS

Šis līdz šim ir viens no slavenākajiem mītiem un viena no lielākajām smaržu muļķībām. Saskaņā ar šo mītu izplatītāju teikto, uzņēmumi ar nolūku rada testerus, kas ir stiprāki un izturīgāki, tātad arī kvalitatīvāki, nekā produkti, lai mudinātu cilvēkus iegādāties smaržas. Šie cilvēki neņem vērā to, ka šai stratēģijai ilgtermiņā nebūtu jēgas, jo brīdī, kad konkrētais cilvēks saprastu, ka ir piekrāpts, viņš pārstās pirkt konkrētā uzņēmuma produkciju.

Piedāvāt testēšanai produktus, šajā gadījumā smaržas, ar sastāvu, kas atšķiras no preces sastāva, ir aizliegts ar likumu, tāpēc klients, kurš iegādātos smaržas un pēc tam pierādītu, ka tās ir zemākas kvalitātes nekā testeris, pēcāk varētu apsūdzēt veikalu vai ražotāju krāpšanā.

Testeri nav intensīvāki vai noturīgāki par smaržām. Tas ir tieši tāds pats produkts, bet citādākā iepakojumā, ar uzrakstu testeris uz pudeles. Un šeit beidzas atšķirības starp testeri un produktu.

Smaržas ir jāpiemēro vecumam – MĪTS

Agrāk tika uzskatīts, ka svaigi, viegli un citrusu aromāti ir paredzēti jauniem vīriešiem, bet smagāki, pikantāki un koksnes aromāti vecākiem, nobriedušākiem un pieredzējušākiem vīriešiem. Tomēr šāds dalījums ir visai absurds, ņemot vērā, cik dažādi ir cilvēki un viņu gaume.

Vislabākā vieta smaržu uzglabāšanai ir vannas istaba – MĪTS

Nav iespējams aptvert, cik cilvēku uzskata, ka vannas istaba ir labākā vieta, kur uzglabāt smaržas. Pieņemam, ka tas ir saistīts ar to, ka visu kosmētiku glabājam vannas istabā, tāpēc šķiet, ka tā ir ideāla un piemērota vieta arī smaržām, jo īpaši tāpēc, ka tās visbiežāk lietojam uzreiz pēc izkāpšanas no dušas.

Patiesībā vannas istaba noteikti ir viena no sliktākajām vietām, kur uzglabāt smaržas. Kāpēc? Smaržas, kas stāv vannas istabā, tiek pakļautas biežām un straujām temperatūras izmaiņām, pārmērīgam mitrumam, kā arī spēcīga, mākslīga vai dienasgaismas apgaismojuma ietekmei, kas negatīvi ietekmē smaržu glabāšanas laiku un līdz ar to arī kvalitāti, liekot tām ātrāk bojāties.

Smaržas jāuzglabā sausā un samērā vēsā vietā, bez mākslīgā apgaismojuma. Daži iesaka smaržas uzglabāt kartona kastēs vai oriģinālajā iepakojumā, bet ir piekritēji, kuri uzskata, ka smaržas ieteicams uzglabāt ledusskapī.

Sievietes nedrīkst lietot smaržas, kas paredzētas vīriešiem – MĪTS

Protams, sievietes var izmantot vīriešu smaržas. Smaržu iedalījums sieviešu un vīriešu smaržās ir parasts dalījums, kuru mūsdienās patiesībā pat var neņemt vērā. Līdz 19. gadsimta beigām nebija iedalījuma vīriešu un sieviešu smaržās un ne velti uzvaras gājienu šodien piedzīvo unisex smaržas. Vissvarīgākais ir tas, lai jūs justos labi ar aromātu.

Baccarat Rouge 504, kas tika laists klajā 2012. gadā, ir viena no slavenākajām mūsdienu smaržām, kas paredzēta gan vīriešiem, gan sievietēm. Aromāta sastāvs ir dziļš, intensīvs un bagāts ar ziedu-koksnes notīm un šīs unikālās nišas smaržas būs piemērotas gan ikdienas lietošanai, gan vakara ballītēm, pārsteidzot apkārtējos.

Oriģinālajā, unikālajā nišas aromātu sastāvā būs vieta gan labi zināmām smaržu notīm, gan ekstravagantiem akordiem.