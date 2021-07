Kas ir Whitechew nikotīna maisiņi?

Arvien lielāku popularitāti Latvijā iegūst Zviedrijā radušies nikotīna maisiņi jeb nikotīna spilventiņi. Visbiežāk šo produktu izvēlas tie cilvēki, kas vēlas atmest cigarešu smēķēšanu vai veipošanu, jo nikotīna maisiņi nesatur tabaku. Tajos nav ne tabakas lapu, ne citu tabakas sastāvdaļu, līdz ar to nikotīna maisiņiem ir zemāks kaitīgo vielu līmenis nekā cigaretēm. Un tie nekādā gadījumā neskar plaušas, kas vistiešakajā veidā tiek darīts smēķējot cigaretes. Ņemot vērtā to, ka nikotīna maisiņos nav tabakas sastāvdaļu, tajos ir dehidrēta nikotīna forma.

Tā ir laba alternatīva košļājamajai tabakai, jo tie ir mazāk kaitīgi, tie nekrāso zobus un neatstāj nepatīkamu pēcgaršu vai smaku. Tas ir bezdūmu, mitrs tabakas pulvera maisiņš.

To lietošana ir ļoti vienkārša – nikotīna maisiņš ir jāievieto starp augšējo lūpu un smaganām, turot to no 5 min. līdz 60 min., pēc tam maisiņu izmetot atkritumos. Brīdī kamēr nikotīna maisiņš ir mutē, nikotīns caur mutes gļotādu uzsūcas asinīs. Atšķirībā no košļājamās tabakas, nekas no nikotīna maisiņiem nepaliek mutē. Tikai un vienīgi patīkamas sajūtas.

Norvēģijā nikotīna maisiņi ir palīdzējuši samazināt smēķēšanu. Cilvēki to sākuši lietot kā alternatīvu cigaretēm vai arī, lai atmestu smēķēšanu.

Nikotīna maisiņu aromātu buķete ir ļoti raiba. Katrs savai gaumei atradīs piemērotāko, piemēram, augļu, konfektes, klasiskas piparmētras aromāts.

Bieži vien ir situācijas, kad smēķētājiem nav paredzēta vieta, kur publiski smēķēt, lai netraucētu citiem. Vai arī cilvēkiem, kas izvēlas elektroniskās cigeretes, vienmēr jāpadomā, lai elektroniskā cigarete ir uzlādēta. Ar nikotīna maisiņiem nekad nebūs šādas ķibeles, jo to lietošana ir neuzkrītoša. To var darīt jebkādā vietā. Blakus esošie cilvēki var pat nepamanīt, ka Jūs lietojat nikotīna maisiņu.