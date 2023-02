Kā pelnīt naudu internetā ar Youtube?

Attēls no unsplash.com

Agrāk pelnīt naudu ar YouTube bija tik vienkārši – augšupielādē lielisku saturu, iegūsti miljoniem skatījumu un nopelni daļu no reklāmas ieņēmumiem. Tagad satura veidotājiem ir pieejami vairāki veidi, kā gūt peļņu no sava satura. Papildus reklāmai var pelnīt arī ar sponsorēšanu no liela zīmola, fanu finansējumu vai atribūtu pārdošanu.

Google reklāmas Youtube video materiālos

Pirmais solis, lai nopelnītu naudu YouTube, ir pievienoties YouTube partneru programmai. Partnera statuss dod satura veidotājiem piekļuvi īpašiem rīkiem, piemēram, iespēju gūt peļņu no saviem videoklipiem, izmantojot Google Adsense. Lai kvalificētos programmai, satura veidotājiem jābūt vismaz 1000 abonentiem un 4000 stundu ilgam skatīšanās laikam iepriekšējo 12 mēnešu laikā.

Zīmolu sponsorēšana Youtube video materiālos

Viens no ienesīgiem reklāmas veidiem ir zīmolu sponsorēšana, ko digitālā mārketinga pasaulē dēvē arī par “influenceru mārketingu”. Uzņēmums maksā satura veidotājam par zīmola vai produkta reklamēšanu videoklipā. Piemēram, savas YouTube karjeras sākumā Mišela Fana (Michelle Phan) piesaistīja kosmētikas zīmola Lancôme uzmanību ar savām populārajām grima pamācībām.

Fanu finansējums Youtube kontā

Vēl viens populārs veids, kā gūt ienākumus no kanāla, ir kanāla maksas dalība. Fani un sekotāji veic regulārus ikmēneša maksājumus apmaiņā pret bonusa saturu, piemēram, nozīmītēm, emocijzīmēm, īpašiem videoklipiem, tiešraides čatu un citu saturu. YouTube partneri, kuri ir sasnieguši 1000 abonentu skaitu, var aktivizēt šo monetizācijas funkciju savos kontos. Trešo pušu pakalpojumi, piemēram, Patreon, arī palīdz videoklipu veidotājiem pelnīt no savas fanu bāzes, izmantojot ikmēneša abonementus. Labākie videoklipu veidotāji no fanu atbalsta nopelna līdz pat 40 000 ASV dolāru mēnesī.

Preču pārdošana faniem

YouTube partneriem ir arī iespēja pārdot auditorijai līdz 12 preču vienībām, aktivizējot šo funkciju savos kontos. Piemēram, jūtūberis Jeffree Starr ir nopelnījis miljonus, saviem faniem pārdodot lūpu krāsu, izgaismotājus un acu ēnu paletes.

Lūk tā! Ja meklējat veidus kā nopelnīt naudu internetā, tad Youtube ir viens no populārākajiem un reālākajiem veidiem, lai gūtu papildus ienākumus. Detalizētāku pamācību, kā gūt peļņu no Youtube atradīsiet epelna.com portālā.