Kā izvēlēties patēriņa kredītu: Padomi un ieteikumi

Mūsdienās aizdevēji piedāvā dažādus kreditēšanas pakalpojumus, kas piemēroti atšķirīgām situācijām. Viens no populārākajiem nebanku aizdevēju pakalpojumiem – patēriņa kredīts.

Patēriņa kredīts var būt noderīgs finanšu instruments dažādu mērķu īstenošanai, turklāt, lai saņemtu patēriņa kredītu, nav nepieciešama ne ķīla vai galvotājs, ne pirmā iemaksa, un pieejamā aizdevuma summa un atmaksas termiņš ir ļoti elastīgs.

Tomēr pirms jebkura kredīta noformēšanas nopietni jāizvērtē visi ar to saistītie riski – šajā rakstā stāstām par to, kas ir patēriņa kredīts, kā izvēlēties patēriņa kredītu un kādi ir biežāk sastopamie mīti par šo aizdevuma veidu.

Kas ir patēriņa kredīts?

Patēriņa kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kas vairumā gadījumu tiek piedāvāts ar aizdevuma summu no 500 EUR līdz 25 000 EUR un atmaksas termiņu no 3 mēnešiem līdz 10 gadiem. Patēriņa kredītam nav konkrēta izmantošanas mērķa, tādēļ tam ir ļoti plašas izmantošanas iespējas.

Visbiežāk šo aizdevuma veidu izmanto:

● Auto iegādei vai remontam;

● Mājokļa remontam vai labiekārtošanai;

● Sadzīves tehnikas iegādei vai remontam;

● Ārsta apmeklējumam, medicīniska rakstura manipulāciju veikšanai vai medikamentu iegādei;

● Mācību maksas segšanai u.c.

Svarīgi atcerēties, ka par spīti tam, ka nosaukums ”patēriņa kredīts” varētu mudināt domāt, ka šis aizdevuma veids paredzēts ikdienas patēriņa vajadzībām, tāpat kā jebkurš cits aizdevuma veids tas nav paredzēts vēlmēm un izklaidēm, bet gan nopietniem mērķiem, kad citu risinājumu nav.

Kā izvēlēties patēriņa kredītu?

Latvijā ir daudz aizdevēju, un pie katra aizdevēja patēriņa kredīta nosacījumi var būt atšķirīgi. Lai būtu drošs, ka izvēlaties savām vajadzībām un iespējām piemērotāko risinājumu, pievērsiet uzmanību sekojošiem faktoriem:

Kredīta izmaksas

Jāņem vērā, ka jebkura kredīta kopējā atmaksājamā summa sastāv ne tikai no pamatsummas un procentu likmes, bet atsevišķos gadījumos, atkarībā no izvēlētā aizdevēja, var būt arī papildu izdevumi, kā piemēram komisijas maksa, maksa par līguma noslēgšanu u.c.

Pirms parakstāt patēriņa kredīta līgumu, iepazīstieties ar patēriņa kredīta kopējo izmaksu struktūru – tādējādi varēsiet saprast, vai izvēlētais risinājums ir izdevīgs, kā arī savas iespējas godprātīgi atmaksāt kredītu.

Sākotnēji varētu likties, ka papildu izmaksas sastāda ļoti niecīgu daļu, taču atcerieties – jo vairāk un lielāki maksājumi, jo lielāka būs kopējā atmaksājamā summa. Šī iemesla dēļ dažādi aizdevēji piedāvā bonusus, kā piemēram 0 EUR kredīta noformēšanas maksa.

Svarīgākais rādītājs, kam jāpievērš uzmanība attiecībā uz kredīta izmaksu apmēru, ir gada procentu likme (GPL). Tās ir kopējās kredīta izmaksas, kurās ietilpst ne tikai procentu likme, bet arī citas izmaksas, kas klientam būs jāatmaksā.

Kredīta termiņš un nosacījumi

Protams, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai kopējām kredīta izmaksām, bet arī kredīta termiņam un atmaksas nosacījumiem. Pirmkārt, pievērsiet uzmanību maksājumu grafikam – ikmēneša maksājuma apjomam, ikmēneša maksājuma datumam, galējam kredīta atmaksas termiņam, kā arī atmaksas paņēmienam.

Galvenokārt aizdevēji piedāvā divus veidus, kā atmaksāt kredītu: ar vienādiem ikmēneša maksājumam un ar vienādiem ikmēneša pamatsummas maksājumiem. Pirmais atmaksas paņēmiens nozīmē, ka regulārais kredītmaksājums nemainās un procenti tiek aprēķināti no kopējās aizdevuma naudas summas, savukārt otrais paņēmiens nozīmē, ka regulārais kredītmaksājums katru mēnesi samazinās un procenti tiek aprēķināti no atlikušās aizdevuma naudas summas.

Atcerieties – jo garāks atmaksas termiņš, jo mazāks regulārais kredītmaksājums, taču kopumā tiek samaksāts vairāk attiecībā uz procentu likmi. Lai radītu mazāku slogu uz budžetu, aizņēmēji izvēlas patēriņa kredītu ar garāku atmaksas termiņu, līdz pat 10 gadiem, taču, domājot par nākotni, ar kredīta pirmstermiņa atmaksas iespēju. Noskaidrojiet – vai Jūsu izvēlētais aizdevējs piedāvā šādu iespēju un ar kādām izmaksām jārēķinās, to izmantojot?

Rūpīgi izlasiet aizdevuma līgumu no A līdz Z, tai skaitā sīko druku! Līguma sīkajā drukā var būt kādas slēptās izmaksas vai citi nosacījumi, kas var apgrūtināt kredīta atmaksu, tāpēc to nekādā gadījumā nevajadzētu izlaist!

Personiskā finanšu stāvokļa analīze

Lai arī pieteikties patēriņa kredītam iespējams dažu minūšu laikā un pozitīvas atbildes gadījumā kredīts pilnā apmērā parasti tiek ieskaitīts Jūsu kontā aptuveni 30 minūšu laikā, pirms aizņemšanās ir ļoti rūpīgi un atbildīgi jāizvērtē savu finanšu stāvokli. Galvenais jautājums, kas sev jāuzdod, noformējot kredītu – vai es varēšu to godprātīgi atmaksāt?

Lai izvērtētu savu maksātspēju, pirms kredīta noformēšanas salīdziniet savus izdevumus ar ienākumiem! Cik Jums paliek pāri pēc visu tēriņu segšanas? Atcerieties, ka kredītmaksājuma segšanai nevajadzētu veltīt visus brīvos līdzekļus!

Pirms lēmuma pieņemšanas par kredīta izsniegšanu, Jūsu maksātspēju izvērtē arī aizdevējs, ņemot vērā Jūsu kredītvēsturi. Situācijā, kad kredītvēsture ir pozitīva, iespējams saņemt kredītu ar izdevīgākiem nosacījumiem, savukārt, ja kredītvēsture ir negatīva, kredītam būs neizdevīgāki nosacījumi vai arī tas tiks atteikts.

Biežāk sastopamās kļūdas

Visbiežāk sastopamā kļūda, izmantojot tādu finanšu pakalpojumu kā kredīts – netiek izvērtētas finansiālās iespējas, kā rezultātā rodas grūtības ar kredīta atmaksu. Tāpat nav ieteicams paļauties uz mītiem, kas var negatīvi ietekmēt lēmumus. Biežāk sastopamie mīti par patēriņa kredītu:

Patēriņa kredītam ir nesamērīgi augstas procentu likmes

Protams, procentu likmes uztrauc ikvienu aizņēmēju, jo no tām atkarīga kopējā atmaksājamā summa, taču to apmērs tiek ierobežots ar likumu, tādējādi aizdevēji nevar darboties patvaļīgi un tās nevar būt nesamērīgi augstas. 2015. gadā tika pieņemti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas ierobežo nebanku kredītu kopējo izmaksu apjomu – procentu likmes nevar pārsniegt 100% no sākotnēji izsniegtās kredīta naudas summas.

Patēriņa kredīts rada lielu budžeta slogu

Tas, vai patēriņa kredīts rada lielu budžeta slogu un cik veiksmīga ir kredīta atmaksa, atkarīgs no paša aizņēmēja un tā attieksmes – tad, ja pirms kredīta noformēšanas katra izmaksu pozīcija tiek izvērtēta un salīdzināta ar savām iespējām, kredītam nevajadzētu radīt budžeta slogu.

Ja esat nolēmis izmantot tādu finanšu pakalpojumu kā patēriņa kredīts, jāņem vērā vairāki faktori: kopējās kredīta izmaksas, nosacījumi, personīgā finanšu situācija. Lēmums ņemt aizdevumu ir ļoti nopietns, un šādas saistības var būtiski ietekmēt gan ikdienas budžetu, gan finansiālās iespējas nākotnē, tādēļ vēlreiz atgādinām pirms aizņemšanās rūpīgi izvērtēt savas iespējas kredītsaistības pildīt godprātīgi!